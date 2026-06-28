Джулия Робъртс също споделя любовта си към футбола и вълнението от Световното 2026 г. Освен таланта си да спечели сърцата на зрителите от големия екран, тя умее още нещо впечатляващо - да балансира футболна топка върху челото си докато помага на деца в нужда! И то не каква да е топка, а такава на Louis Vuitton.

Холивудската актриса е част от глобалната благотворителна инициатива, новото издание на арт проекта Louis Vuitton X UNICEF REBONDS Book 2026 – лимитирана фотографска книга, която събира над 100 световни личности в подкрепа на децата по света.

Проектът е част от дългогодишното партньорство между модната марка и UNICEF, което вече повече от десетилетие комбинира мода, изкуство и благотворителност.

Какво представлява REBONDS Book 2026?

„REBONDS“ е артистична фотографска книга, в която над 100 известни личности от киното, музиката, спорта и изкуството позират с топка с характерната щампа и лого на Louis Vuitton – символ на свързаност и предаване на „помощ от човек на човек“.

Снимка: Louis Vuitton

Книгата е „визуален проект, изграден около идеята за връзка и единство чрез универсалния жест на подаване на топка“ и продължава благотворителната линия на първото издание от 1998 г., чиито приходи също са били дарени на UNICEF, споделят от Louis Vuitton.

Новото издание е създадено специално за 10-годишнината от партньорството Louis Vuitton × UNICEF, започнало през 2016 г., пишат от LVMH.

В книгата участват десетки разпознаваеми имена от световната сцена, сред които:

Джулия Робъртс

Ким Кардашиян

Снимка: https://www.instagram.com

Селин Дион

Педро Алмодовар

Такаши Мураками

Феликс (Stray Kids)

Основният благотворителен елемент на „REBONDS Book 2026“ е ясен: 100% от приходите от продажбата на книгата се даряват на UNICEF, за да се подпомагат програми за деца в риск по света.

Средствата се използват за образование, здравеопазване, спешна хуманитарна помощ и защита на деца в конфликтни зони.

Част от по-голяма инициатива

„REBONDS Book 2026“ е само една от няколкото инициативи, отбелязващи десетгодишното партньорство между двете организации.

Кампанията включва още: