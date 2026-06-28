Джулия Робъртс също споделя любовта си към футбола и вълнението от Световното 2026 г. Освен таланта си да спечели сърцата на зрителите от големия екран, тя умее още нещо впечатляващо - да балансира футболна топка върху челото си докато помага на деца в нужда! И то не каква да е топка, а такава на Louis Vuitton.
Холивудската актриса е част от глобалната благотворителна инициатива, новото издание на арт проекта Louis Vuitton X UNICEF REBONDS Book 2026 – лимитирана фотографска книга, която събира над 100 световни личности в подкрепа на децата по света.
Проектът е част от дългогодишното партньорство между модната марка и UNICEF, което вече повече от десетилетие комбинира мода, изкуство и благотворителност.
Какво представлява REBONDS Book 2026?
„REBONDS“ е артистична фотографска книга, в която над 100 известни личности от киното, музиката, спорта и изкуството позират с топка с характерната щампа и лого на Louis Vuitton – символ на свързаност и предаване на „помощ от човек на човек“.
Книгата е „визуален проект, изграден около идеята за връзка и единство чрез универсалния жест на подаване на топка“ и продължава благотворителната линия на първото издание от 1998 г., чиито приходи също са били дарени на UNICEF, споделят от Louis Vuitton.
Новото издание е създадено специално за 10-годишнината от партньорството Louis Vuitton × UNICEF, започнало през 2016 г., пишат от LVMH.
В книгата участват десетки разпознаваеми имена от световната сцена, сред които:
- Джулия Робъртс
- Ким Кардашиян
- Селин Дион
- Педро Алмодовар
- Такаши Мураками
- Феликс (Stray Kids)
Основният благотворителен елемент на „REBONDS Book 2026“ е ясен: 100% от приходите от продажбата на книгата се даряват на UNICEF, за да се подпомагат програми за деца в риск по света.
Средствата се използват за образование, здравеопазване, спешна хуманитарна помощ и защита на деца в конфликтни зони.
Част от по-голяма инициатива
„REBONDS Book 2026“ е само една от няколкото инициативи, отбелязващи десетгодишното партньорство между двете организации.
Кампанията включва още:
- бижутерийната линия Silver Lockit
- програмата POWER4Girls
- благотворителни търгове и арт обекти