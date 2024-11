Селин Дион и Дженифър Лопес смаяха публиката на модното събитие на Elie Saab в Саудитска Арабия в сряда вечер с ослепителните си тоалети и невероятните си изпълнения, докато моделите излизаха на подиума.

Селин беше облечена в спираща дъха розова рокля с дължина до пода, с пелерина и стотици пайети, които я караха да блести.

Френско-канадската суперзвезда прибра русите си коси на шикозен кок и добави блестящи сребърни диаманти, за да допълни визията.

Снимка: https://www.instagram.com

Селин изпя два от най-големите си хитове - „The Power of Love“ и „I'm Alive“, в Рияд, малко след като моделите излязоха на сцената в бляскавите си тоалети.

Дженифър Лопес откри шоуто, обличайки блестящо златно трико с висящи от него пискюли и дълбоко деколте. Тя направи доста впечатляващо влизане на плаваща сцена с арка, покрита с пера, и носеше дългата си коса, спусната на меки вълни, с драматичен грим.

Снимка: https://www.instagram.com

Изпълни песента на Глория Гейнър „I Will Survive“, както и хитовете си „Waiting for Tonight“, „On the Floor“ и „Let's Get Loud“.

„Да бъда тук за първи път е нещо като сбъдната мечта“, каза Селин на червения килим преди модното ревю.

„И мосю Ели Сааб, и антуражът му, и прекрасното му семейство ни посрещнаха тук - мениджърът ми, синът ми и всички хора, които имах нужда да ме подкрепят, за да бъда тук“.

Снимка: https://www.instagram.com

„Неговата щедрост, неговият талант, той пееше с мен, защото аз носех неговите рокли, неговият талант в продължение на много, много години. Да нося неговия изключителен талант е едно, но да се срещна с него, да бъда с него и да имам възможност да си поговоря малко с него беше много трогателно за мен“, добави тя.

Макар Джей Ло да не е чужда на сцената, това изпълнение е едва третото, което Селин изнася на живо, откакто обяви, че е диагностицирана със синдрома на скованата личност, което я принуди да отмени турнето си Courage през 2023 г.