Екшън легендата Жан-Клод Ван Дам разказа за неловкостта, която е изпитал по време на появата си в един епизод на "Приятели" през 1996 г.

Белгийската екшън звезда играе себе си във втория епизод на ситкома "The One After the Super Bowl": Част 2".

Сюжетът показва, че Рейчъл (Дженифър Анистън) и Моника (Кортни Кокс) се конкурират за любовта на Ван Дам, докато той е на снимачната площадка на филм в Ню Йорк.