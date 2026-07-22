22 юли е дата, която събира под един небосклон едни от най-разпознаваемите имена в музиката, киното и световния шоубизнес. На този ден са родени френската музикална легенда Мирей Матийо, холивудският актьор Дани Глоувър, принц Джордж, звездата от големия екран Уилям Дефо и певицата и актриса Селена Гомес.

Мирей Матийо е родена през 1946 г. в Авиньон, Франция. Със своя характерен глас и впечатляваща сценична кариера тя се превръща в една от най-големите звезди на френската музика.

Наричана „френското врабче“, Матийо започва професионалния си път през 60-те години и бързо завладява публиката не само във Франция, но и по целия свят. В репертоара ѝ има стотици песни на различни езици, а кариерата ѝ продължава десетилетия. С елегантния си стил, неподражаем тембър и отдаденост към музиката Мирей Матийо остава символ на френската култура и една от най-обичаните певици в Европа.

Дани Глоувър е роден също през 1946 г. в Сан Франциско, САЩ. Той е сред най-уважаваните актьори в Холивуд, познат с ролите си в киното и с активната си обществена позиция.

Международна популярност му носи ролята на сержант Роджър Мърто в поредицата „Смъртоносно оръжие“, където си партнира с Мел Гибсън. Глоувър участва и в редица знакови филми, сред които „Цветът на лилавото“, „Хищник 2“ и „Мечтателки“. Освен успешната си актьорска кариера, той е известен и със своята работа като продуцент и защитник на различни социални каузи.

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Принц Джордж Уелски е роден през 2013 г. в Лондон. Той е първородният син на принц Уилям и принцесата на Уелс Катрин и трети в линията за наследяване на британския престол.

Още от раждането си принц Джордж е сред най-наблюдаваните членове на британското кралско семейство. Въпреки огромния обществен интерес, родителите му се стремят да му осигурят възможно най-нормално детство.

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С всяка година той все повече присъства в публичния живот на кралското семейство и е сред най-популярните млади представители на монархията.

Уилям Дефо е роден на 22 юли 1955 г. в Епълтън, Уисконсин. Той е един от най-разпознаваемите актьори на своето поколение, известен с разнообразните си и често нестандартни роли.

Дефо има впечатляваща филмография, включваща продукции като „Взвод“, „Последното изкушение на Христос“, „Английският пациент“, „Флорида проджект“ и „Спайдър-мен“. Със своята способност да влиза в различни образи той се превръща в любимец на режисьори и публика.

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Актьорът е номиниран многократно за престижни отличия и остава едно от най-ценените имена в световното кино.

Селена Гомес е родена на през 1992 г. в Тексас, САЩ. Тя започва кариерата си като детска актриса, а по-късно се превръща в успешна певица, продуцент и предприемач.

Световна популярност ѝ носи ролята в сериала на Disney „Магьосниците от Уейвърли Плейс“, след което тя успешно развива музикална кариера с хитове като „Lose You to Love Me“, „Hands to Myself“ и други.

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През годините Селена Гомес се утвърждава и като продуцент – сред най-успешните ѝ проекти е сериалът „13 причини защо“. Тя е сред най-следваните личности в социалните мрежи и активно говори за важни теми, свързани с психичното здраве.