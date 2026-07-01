Актьорът Дани Глоувър разкри, че живее с болестта на Алцхаймер от няколко години. В интервю за предаването Today, дадено пред бившия водещ на Nightly News по NBC Лестър Холт, той заяви: „Мога да живея с това, в известен смисъл. Сигурен съм, че с напредването на болестта нещата ще бъдат различни и ще се променят.“

79-годишният Глоувър, придружен от семейството си, сподели в ексклузивното интервю, че е получил диагнозата малко преди да бъде удостоен с хуманитарната награда „Жан Хершолт“ на церемонията Governors Awards през януари 2022 г., преди наградите „Оскар“, пише още "Дедлайн".

Болестта на Алцхаймер е прогресивно невродегенеративно заболяване, което засяга паметта, движенията и говора. Глоувър разказа, че след поставянето на диагнозата движенията му, речта и спомените му са се забавили, но въпреки това остава активен и участва в обществения живот на своята общност в Сан Франциско.

Той допълни, че Асоциацията за борба с болестта на Алцхаймер му е помогнала със съвети как да остане физически активен, да контролира кръвното си налягане и диабета, да спи качествено и да поддържа социални контакти.

Дъщеря му, Мандиса Глоувър, също участва в интервюто и каза пред Лестър Холт: „Мисля, че за него е много важно сам да разкаже своята история, да има контрол върху собствения си разказ за живота. Това е изключително важно. А най-подходящият момент е именно сега. Кога, ако не сега, той да говори от свое име?“

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Важно е, защото хората понякога задават въпроси, а аз не искам да бъда нечестна и да казвам: „О, да, всичко е наред. Всичко е прекрасно“, допълни тя.

Звездата от поредицата „Смъртоносно оръжие“, който има близо 200 участия във филми и телевизионни продукции, говори и за своята актьорска кариера. Той сподели, че смята филма „Пурпурен цвят“ (1985) за най-личния в кариерата си, тъй като майка му е починала малко преди снимките.

„В деня, в който ми казаха, че съм получил ролята, майка ми претърпя автомобилна катастрофа“, разказа той.

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Глоувър говори и за влиянието на родителите си: „Най-важното, което научих от родителите си, беше тяхната обществена ангажираност. Те ми дадоха усещане за принадлежност и за това, че трябва да допринасяш за обществото. Когато видях бойкота на автобусите в Монтгомъри (1955–1956 г.), разбрах, че искам да бъда като тези хора. Исках да бъда част от този момент и да имам своя роля.“

В предаването се включи и по-малкият брат на актьора – Мартин Глоувър, който обеща своята подкрепа:

„Той винаги се грижеше за мен и ме закриляше. Обичам го безкрайно и сега е мой ред да бъда до него. Разговаряме и си спомняме за родителите ни, за майка ни и за семейството. В крайна сметка всичко опира до семейството.“

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Алцхаймер е най-често срещаната форма на деменция, за която се твърди, че засяга над 7 000 000 американци.

Дани Глоувър

Дани Глоувър е номиниран за пет награди „Еми“. Най-известен е с ролята си на Роджър Мъртоу във филмовата поредица „Смъртоносно оръжие“.

Американският актьор Дани Глоувър притежава една награда „Оскар“ – престижната хуманитарна награда „Джийн Хършолт“ (Jean Hersholt Humanitarian Award). Отличието му е присъдено от Академията за филмови изкуства и науки за неговата десетилетна обществена дейност и борба за справедливост и човешки права. Това е почетна статуетка „Оскар“ за хуманитарна дейност, която не се дава за конкретна роля, а за изключителен принос към обществото. Филмовата академия обяви решението през 2021 г. Статуетката му беше официално връчена на церемонията Governors Awards през март 2022 г. (заедно със Самюъл Л. Джаксън, Лив Улман и Илейн Мей).

Любопитен факт е, че през дългата си кариера звездата от „Смъртоносно оръжие“ никога не е получавал индивидуална номинация за „Оскар“.

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Роден е на 22 юли 1946 г. в Сан Франциско, Калифорния, в семейството на Джеймс и Кари Главър. Има по-малък брат Мартин. Дани следва в университета в Сан Франциско, където среща и бъдещата си съпруга – Асаке Бомани. Двамата се женят през 1975 г. и имат едно дете. В университета Главър е част от Съюза на черните студенти. След като завършва, работи на общинска служба, но в крайна сметка решава, че иска да бъде актьор. Записва се в Black Actors Workshop в American Conservatory Theater.

Дани Главър дебютира в киното с малка роля в „Бягство от Алкатраз“ с Клинт Истууд през 1979 г. Глоувър е защитник на човешките права и редовно участва в акции за помощ на хората от Африка и Латинска Америка. Бил е арестуван за участие в подобни събития.