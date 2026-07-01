Поп певицата Майли Сайръс официално се присъедини към звездния списък на Барби – тя вече има колекционерска кукла, посветена на нея. Създадена от Mattel, куклата пресъздава емблематичната визия на певицата от клипа към песента „Golden Burning Sun“ - с кожено яке, обувки на висок ток и характерната ѝ дълга коса с панделка.

„Това е сбъдната мечта“, сподели самата Сайръс пред Independent. Певицата лично е участвала в процеса на дизайн, за да бъде пресъздаден максимално точно всеки детайл от стила ѝ.

Това е още едно признание за Майли – която отбелязва 20 години на сцената и получи звезда на Алеята на славата в Холивуд през май. Куклата ще бъде достъпна от днес, 1 юли във Великобритания на цена от 69.99 паунда (или около 82 евро).

Снимка: instagram/cessia_ent

Ето кои са другите известни личности, които са били пресъздадени като емблематични кукли Барби - от поп звезди до супермодели и спортисти.

Марая Кери

Куклата на певицата се появи през 2023 г. – в същата червена блестяща рокля, която Кери носи във второто видео към песента „All I Want for Christmas Is You“, издадено през 2019 г. „Ако можех да се върна назад и да кажа на малкото си аз, че един ден ще имам Барби, създадена по мой образ, щях да полудея!“, каза тогава Кери пред списание People.

Снимка: instagram/midlifedollcollector

Марго Роби

Малко преди премиерата на филма „Барби“ през 2023 г. Марго Роби получи своя специална серия, вдъхновена от героинята ѝ във филма.

Снимка: instagram/toytown.uz

Тина Търнър

По повод 40-годишнината от издаването на хита „What’s Love Got to Do with It“, Барби пресъздаде емблематичния образ от музикалното видео на певицата - дънково яке, обемна коса, кожена мини пола и всичко останало.

Снимка: instagram/kaycee_phopa

Джейн Гудол

Една от най-известните природозащитнички в света, която напусна този свят през октомври 2025 г., послужи за вдъхновение и на куклата Барби. Серията бе пусна на 12 юли 2022 г. От производителите тогава уточниха, че тя е изработена от 90% рециклирана пластмаса - която иначе би попаднала в океана.

Снимка: instagram/ecoloverlife

Клаудия Шифър

Легендарният супермодел, получи кукли по свое подобие през 2020 г., по повод 50-ия си рожден ден - облечени в две от най-любимите ѝ визии на Versace и Balmain.

Снимка: instagram/jc_doll_collector

Наоми Осака

Професионалната тенис звезда също получи честа да бъде увековечена като кукла. „Това е огромна чест“, сподели Осака пред People. „Като дете съм си играла с Барби и е сюрреалистично да имам играчка, която изглежда като мен.“

Снимка: instagram/rubyreds_world_of_dolls

Елтън Джон

В смела колаборация между две културни икони, през 2020 г., компанията производител пусна кукла, която пресъздава легендарния стил на певеца в чест на неговото изключително артистично и музикално наследство.

Снимка: instagram/mydaytv

Дженифър Лопес

Още през 2013 г. Дженифър получи своята кукла Барби, при това в две версии - едната с мини рокля на Zuhair Murad, която актрисата носи на наградите Оскар през 2012 г., а другата с блестящ тоалет от турнето ѝ Dance Again.

Снимка: instagram/trikielite

Зендая

Роклята на Vivienne Westwood, която Зендая носи на Оскарите през 2015 г., беше пресъздадена в размер Барби. „Развълнувана съм да бъда част от всичко това“, каза актрисата, разбирайки за новината.

Снимка: instagram/carlylenuera

По-рано тази година се появи и първата по рода си кукла Барби с аутизъм - целта ѝ е да покаже как хората в това състояние възприемат света: