Поп певицата Майли Сайръс официално се присъедини към звездния списък на Барби – тя вече има колекционерска кукла, посветена на нея. Създадена от Mattel, куклата пресъздава емблематичната визия на певицата от клипа към песента „Golden Burning Sun“ - с кожено яке, обувки на висок ток и характерната ѝ дълга коса с панделка.
„Това е сбъдната мечта“, сподели самата Сайръс пред Independent. Певицата лично е участвала в процеса на дизайн, за да бъде пресъздаден максимално точно всеки детайл от стила ѝ.
Това е още едно признание за Майли – която отбелязва 20 години на сцената и получи звезда на Алеята на славата в Холивуд през май. Куклата ще бъде достъпна от днес, 1 юли във Великобритания на цена от 69.99 паунда (или около 82 евро).
Ето кои са другите известни личности, които са били пресъздадени като емблематични кукли Барби - от поп звезди до супермодели и спортисти.
Марая Кери
Куклата на певицата се появи през 2023 г. – в същата червена блестяща рокля, която Кери носи във второто видео към песента „All I Want for Christmas Is You“, издадено през 2019 г. „Ако можех да се върна назад и да кажа на малкото си аз, че един ден ще имам Барби, създадена по мой образ, щях да полудея!“, каза тогава Кери пред списание People.
Марго Роби
Малко преди премиерата на филма „Барби“ през 2023 г. Марго Роби получи своя специална серия, вдъхновена от героинята ѝ във филма.
Тина Търнър
По повод 40-годишнината от издаването на хита „What’s Love Got to Do with It“, Барби пресъздаде емблематичния образ от музикалното видео на певицата - дънково яке, обемна коса, кожена мини пола и всичко останало.
Джейн Гудол
Една от най-известните природозащитнички в света, която напусна този свят през октомври 2025 г., послужи за вдъхновение и на куклата Барби. Серията бе пусна на 12 юли 2022 г. От производителите тогава уточниха, че тя е изработена от 90% рециклирана пластмаса - която иначе би попаднала в океана.
Клаудия Шифър
Легендарният супермодел, получи кукли по свое подобие през 2020 г., по повод 50-ия си рожден ден - облечени в две от най-любимите ѝ визии на Versace и Balmain.
Наоми Осака
Професионалната тенис звезда също получи честа да бъде увековечена като кукла. „Това е огромна чест“, сподели Осака пред People. „Като дете съм си играла с Барби и е сюрреалистично да имам играчка, която изглежда като мен.“
Елтън Джон
В смела колаборация между две културни икони, през 2020 г., компанията производител пусна кукла, която пресъздава легендарния стил на певеца в чест на неговото изключително артистично и музикално наследство.
Дженифър Лопес
Още през 2013 г. Дженифър получи своята кукла Барби, при това в две версии - едната с мини рокля на Zuhair Murad, която актрисата носи на наградите Оскар през 2012 г., а другата с блестящ тоалет от турнето ѝ Dance Again.
Зендая
Роклята на Vivienne Westwood, която Зендая носи на Оскарите през 2015 г., беше пресъздадена в размер Барби. „Развълнувана съм да бъда част от всичко това“, каза актрисата, разбирайки за новината.
По-рано тази година се появи и първата по рода си кукла Барби с аутизъм - целта ѝ е да покаже как хората в това състояние възприемат света: