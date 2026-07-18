Принц Хари е обвинен, че е заснел лично семейно посещение на гроба на принцеса Даяна, за да бъде включено в документален филм по случай 30-годишнината от смъртта ѝ, което за пореден път разпали напрежение в кралското семейство.

Според RadarOnline.com, 41-годишният херцог на Съсекс е бил видян да напуска Алторп Хаус в Нортхамптъншир на 10 юли по време на посещение във Великобритания с 44-годишната Меган Маркъл и двете им деца, седемгодишния Арчи и петгодишната Лилибет.

Посещението беше част от лятно пътуване до Обединеното кралство, свързано и с подготовката за Игрите „Непобедими“ през 2027 г., които ще се проведат в Бирмингам. През това време Хари, според изданието, е провел дискретна среща и с крал Чарлз.

Принцеса Даяна е погребана на уединен остров в езерото Раунд Овал, разположено в имението Алторп и управлявано от брат ѝ Чарлз Спенсър. Достъпът е строго контролиран, за да се защити поверителността на семейството.

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Източници твърдят, че по време на посещението е била забелязана записваща техника, което е предизвикало безпокойство сред роднините.

„Съществуваше убеждението, че определени моменти по време на посещението могат да бъдат използвани в бъдещ проект, като например документален филм на Netflix, направен от Хари, или за публикации в социалните медии, и това притесняваше членовете на семейството“, каза източник.

Друг човек, запознат със ситуацията, споделя пред изданието, че посещението е трябвало да бъде „минута на мълчание“, но има опасения, че по-късно може да бъде показано на по-широка публика.

Друг източник твърди, че има вероятност много личен материал да бъде включен в документален филм, посветен на 30-годишнината от смъртта на принцеса Даяна.

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Пътуването отбеляза първото посещение на децата на Хари и Меган на гроба на баба им, момент, описан от близките на двойката като силно емоционален.

Меган Маркъл е посещавала мястото преди това през 2022 г., епизод, разказан от самия принц в автобиографичната му книга „Spare“ . Той пише, че съпругата му е коленичила на гроба и се е молила за „яснота и напътствия“.

Отношенията на Хари и Уилям

Информацията относно евентуалното заснемане на посещението отново изведе на преден план напрегнатите отношения между Хари и брат му, принц Уилям.

Според източници, близки до кралското семейство, Уилям не би бил доволен от идеята мястото, на което е погребана майка им да бъде използвано за търговски цели.

Снимка: Getty Images

Хари и Меган не са потвърдили публично, че снимат в Алторп, нито са дали подробности за евентуален документален филм, но източници от индустрията твърдят, че е имало дискусии за създаването на документален филм, посветен на наследството на принцеса Даяна, преди 30-годишнината от смъртта ѝ през 2027 г.

Принцеса Даяна загина на 31 август 1997 г. при автомобилна катастрофа в тунела Пон дьо л'Алма в Париж. Смъртта ѝ предизвика световен отзвук и разпали дебати относно натиска, упражняван от медиите и папараците върху кралското семейство.