Срещата между крал Чарлз III и принц Хари отново е под въпрос, но Меган Маркъл може да промени всичко. Дългоочакваната среща между крал Чарлз III и по-малкия му син принц Хари все още не е сигурна, въпреки че херцогът на Съсекс вече се намира във Великобритания. Според източници, цитирани от Page Six, времето е ограничено, а програмата им твърде натоварена.

Меган Маркъл ли решава?

Според близки до кралското семейство именно присъствието на Меган Маркъл, както и на децата на двойката – принц Арчи и принцеса Лилибет – би могло да увеличи шансовете за семейна среща. В момента семейството прекарва почивка в Португалия, а въпросите около сигурността продължават да бъдат основната пречка пред пътуването им до Великобритания. Именно тези опасения вече неведнъж доведоха до промени в плановете на херцога и херцогинята на Съсекс.

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Споровете около сигурността продължават Принц Хари пристигна в Лондон за ангажименти, свързани с фондацията Invictus Games и благотворителната организация WellChild, но се отказа от първоначалните си намерения за семейно посещение заради продължаващите спорове относно охраната му във Великобритания. Напрежението се засили още повече след съдебното поражение на Хари по делото срещу Associated Newspapers.

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След решението той публично разкритикува съдебния процес, определяйки го като „замазване“ на случая. Надеждите за помирение остават Въпреки натрупаните конфликти през последните години, принц Хари не крие желанието си за помирение със семейството си. Според източници крал Чарлз също би искал да прекара време с внуците си Арчи и Лилибет, ако обстоятелствата позволят това. Към момента обаче официално потвърдена среща между баща и син няма, а дали тя все пак ще се състои зависи както от натоварения график на краля, така и от евентуалното пристигане на Меган Маркъл и двете им деца във Великобритания.