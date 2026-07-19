Някои храни, дори здравословните, могат да причинят храносмилателни проблеми на празен стомах. Вижте кои храни е най-добре да се избягват на празен стомах.

Всички сме били в ситуация, в която сме се събуждали или сме били много гладни и сме яли първото нещо, което ни попадне под ръка. Това обаче не винаги е добра идея, особено когато стомахът ви е празен.

Сладки закуски

Когато посягаме към сладки закуски като понички, сладкиши или шоколади сутрин или на гладно, това натоварва много панкреаса ни, пише Tportal.

Бързият прием на захар на гладно причинява внезапен скок на инсулина, последван от също толкова бърз спад, което причинява умора и липса на енергия, добавят те.

Цитруси

Прясно изцеденият портокалов сок се смята за олицетворение на здравословна закуска, но диетолозите предупреждават, че консумацията на цитрусови плодове на напълно празен стомах не е добра идея. Освен това, продължителната консумация на гладно може да увеличи риска от гастрит и язви.

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Домати

Същото внимание се препоръчва и при доматите. Въпреки че са много здравословни, те съдържат много танинова киселина. Тя повишава киселинността на стомаха, което може да доведе до сериозни стомашни проблеми, когато го приемате на гладно, пише Tportal.

Така че, ако имате чувствителен стомах, избягвайте и двете храни като първо хранене сутрин.

Сурови зеленчуци

Въпреки че пресните краставици, чушки или маруля може да изглеждат като идеална диетична закуска, те не са подходящи за празен стомах. Суровите зеленчуци съдържат много аминокиселини и фибри, които са трудни за смилане, ако в стомаха няма друга храна. Това може да причини киселини, подуване на корема и коремни болки, пише Tportal.

Круши

Подобно е и с крушите . Те също не се препоръчват като първо хранене сутрин. Те съдържат груби естествени фибри, които могат да увредят чувствителната лигавица на празен стомах и да причинят болка, добавят те.

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Затова е по-добре да смесите крушите с овесени ядки, което ще покрие стомаха и ще намали всички негативни ефекти. По този начин ще предотвратите храносмилателен дискомфорт.

Банани

Бананите са бърза и засищаща закуска, която много хора избират набързо. Но експертите предупреждават, че ако ги ядете на напълно празен стомах, рискувате рязък скок в нивата на магнезий в кръвта си, пишат още от Tportal. Такъв внезапен дисбаланс може да натовари сърдечно-съдовата ви система в дългосрочен план, добавят те.

Сърцето се нуждае от стабилна среда, за да функционира оптимално, така че не се препоръчват резки скокове в минералите. Вместо да ядете банан самостоятелно, включете го в балансирано хранене. Можете да го добавите към овесени ядки, смути или да го ядете с малко ядки, за да смекчите усвояването и да предотвратите нежелани ефекти върху сърцето и кръвоносните съдове.

Пикантна храна

Консумацията на много пикантна храна на гладно директно дразни стомашната лигавица и насърчава прекомерното отделяне на киселина, което често води до рефлукс, пише Tportal. Съставки като капсаицин в лютите чушки са агресивни за чувствителния стомах и могат да причинят бързо храносмилане с неприятни странични ефекти.

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Газирани напитки

Газираните напитки са също толкова неподходящи, а студените напитки също могат да бъдат проблематични. Те могат да „шокират“ храносмилателната система, пише Tportal. Студените напитки намаляват притока на кръв към стомаха и забавят храносмилането и метаболизма през целия ден.

Започнете деня си с чаша хладка вода , която е много по-щадяща и подпомага естественото функциониране на тялото ви.

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