Ирина Шейк е в Италия, откъдето сподели горещи снимки с прозрението „Лято е“.

С такива кадри не е чудно, че 38-годишната манекенка има 23 милиона последователи в Инстаграм.

Рита Ора също е на Ботуша.



„Ех, Италия, каква наслада“ – написа тя към ваканционните фотоси.

И Златка Райкова е в Италия. Тя сподели кадри от Милано, без да пише нещо към тях.

В същото време Благой Георгиев е в Свети Влас. На снимката виждаме и сина му Благой от връзката му със Златка Райкова.

Надя от "Ергенът" 3 е на почивка в Гърция.

Тя сподели снимки от Кавала и остров Тасос, като няколко дни по-рано написа в профила си „Sorry, I’m out of office. If it’s urgent, send a message in a bottle!“ (Съжалявам, извън офиса съм. Ако е важно, изпратете съобщение в бутилка).

Вчера Маги Томова от "Ергенът" 3 и Маги Джанаварова имаха имен ден.



„Честит ни имен ден Магчони. Пожелавам ни още куп споделени спомени и време за всичко онова, за което мечтаем“ – написаха те към видеото.

Айлин от "Ергенът" 2 е в София и озаглави поредната си снимка „Summer night“.

Антоанет Пепе всеки момент ще роди четвъртото си дете.

„Ето ме и мен няколко дни преди термина ми“ – написа тя към най-новите си снимки.

