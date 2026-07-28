За Керана лятото не е време за почивка. Точно обратното - сезонът за нея е запълнен с концерти, нови срещи с публиката и непрестанно движение. Една от най-ярките и екстравагантни изпълнителки на българската сцена отново показва, че не умее да стои на едно място. И превръща дори личния си празник в музикално преживяване.

Днес певицата отбелязва своя рожден ден. Но вместо да си подари почивка, тя ще направи това, което обича най-много – ще бъде на сцената. Керана ще посрещне празника заедно със своите фенове на концерт в рамките на ежегодния фестивал Sofia Summer Fest, където музиката ще бъде най-хубавият подарък.

Изпълнителката вече призова почитателите да отпразнуват рождения ден заедно с нея. В поредица от забавни видеа, публикувани в социалните мрежи, тя отправи нестандартна покана към всички, шеговито молейки да донесат торта.

„Ехо, на 28 юли имам рожден ден. И ще го празнувам за шеста поредна година на Sofia Summer Fest. И не мисля, че ще има торта, освен ако не се погрижите вие. Моля ви, донесете ми торта“, с много настроение и хумор казва тя.

А броени дни по-късно, Керана отново се включи, за да сподели, че е „силно притеснена“. А причината е, че мнозина са пожелали да носят торта. „Така че, хора, ако тортата е без хладилна чанта, задължително носете и лъжици“, шегува се отново тя.

И дори да си позволи повече от едно парче от сладкото изкушение, Керана очевидно няма повод за притеснение. Певицата демонстрира отлична форма, позирайки по бански в нестандартна комбинация с... ботуши. Или, както самата тя с усмивка уточнява: „Всъщност, това са кубинки.“ Поредното намигване към феновете е напълно в нейния стил – смело, екстравагантно и с характерното ѝ чувство за хумор.

Следващата дата от турнето на "Керана и космонавтите" е на 31.07 в Българево.