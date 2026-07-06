Джулия Робъртс рядко допуска почитателите си до личния си живот, затова откровената ѝ публикация през уикенда изненада мнозина.

На 4 юли актрисата отбеляза 24 години брак с половинката си Дани Модър, споделяйки рядко селфи заедно с него в Instagram профила си. На снимката двамата са прегърнати и се усмихват един до друг. Краткият ѝ надпис към публикацията съдържа само две думи, разделени с червено сърце: „Двадесет и четири“.

Една красива любов

Любовната история на Джулия и Дани е ярък пример за една от най-силните и стабилни в Холивуд.

Двамата се запознават през 2000 г. на снимачната площадка на филма „Мексиканецът“. За снимките Робъртс си партнира с Брад Пит, а Модър работи като оператор. Връзката им започва две години по-късно - през пролетта на 2002 г., след като и двамата вече са приключили предишните си връзки.

На 4 юли 2002 г. актрисата и операторът си казват „Да“ на дискретна церемония, състояла се в ранчото на Робъртс в Таос, щата Ню Мексико.

„Когато се омъжих за Дани ясно осъзнах, че животът ми никога повече няма да бъде същият - по най-невероятния и неописуемо красив начин“, сподели актрисата през 2018 г. в подкаста Goop на Гуинет Полтроу. „Най-доброто решение, което съм взимала, беше да свържа живота си с него.“

Две години след сватбата семейството се увеличава с близнаците Хейзъл и Финеъс. През юни 2007 г. се ражда и малкият им син - Хенри Даниел.

Снимка: Getty Images

Семейството е на първо място

Въпреки световната си популярност Джулия Робъртс и Дани Модър винаги са държали личния си живот далеч от светлините на прожекторите. Те рядко показват децата си и още по-рядко правят публични изяви като семейство.

Една от малкото публикации, с които двамата откреват завесата беше през 2019 г., когато за Деня на майката Модър сподели снимка на цялото семейство с думите: „Тази прекрасна мама. Обичаме те толкова много.“

Снимка: instagram/Danny Moder

През януари тази година Джулия и Дани направиха рядка съвместна поява на церемонията по връчването на наградите „Златен глобус“.

Още през 2022 г. Робъртс сподели пред CBS News Sunday Morning, че макар актьорската кариера да е сбъдната мечта, истинското ѝ щастие се крие другаде. „Животът, който изградих със съпруга си. Животът, който създадохме с децата си. Това е най-ценното. Да се прибереш у дома при тях в края на деня, това е истинската победа“, каза носителката на „Оскар“.