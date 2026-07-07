Излъчван в Германия и Австрия вече повече от 15 години – от 2008 г. насам – и превърнал се в истински телевизионен феномен, „Лекар в планината“ и до днес е сред най-гледаните европейски медицински драми. Сериалът, впечатляващ с красивите природни гледки, емоционални човешки истории, е сред любимите заглавия и на българската публика.

Поредицата се завърна през месец май с премиерни епизоди в ефира на bTV Story. И всеки уикенд от 16:00 до 18:00 ч. зрителите се потапят в живописната атмосфера на австрийските Алпи и проследяват новите премеждия на д-р Мартин Грубер (Ханс Зигъл).

Епизодите на германо-австрийския сериал са налични по всяко време онлайн на VOYO.

Ханс Зигъл, чаровният актьор, израснал сред планините

Изпълнителят на главната роля в сериала - Ханс Зигъл, е един от най-обичаните актьори в Австрия и Германия. С шведски корени, той е споделял, че е израснал сред планините и това е изиграло ключова роля при избора му за ролята на д-р Грубер.

Роден на днешния 7 юли, 1969 г в Австрия, първоначално е обмислял различна професионална посока - започва обучение в областта на правото и педагогиката, докато постепенно осъзнава, че истинската му страст е сцената.

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Получава професионална подготовка като актьор, певец и танцьор в Тиролския държавен театър в Инсбрук. Между 1993 и 1999 г. е част от театралния ансамбъл там, където натрупва ценен сценичен опит. Продължава развитието си в Бременската Шекспирова компания, където разширява сценичния си опит.

Първи успехи на телевизионния екран

Преди да стане световно известен като „планинския доктор“, Ханс участва в различни телевизионни и филмови продукции. Големият му пробив идва с криминалния сериал "SOKO Kitzbühel", в който играе от 2001 до 2006 г.

Освен като актьор, се изявява и като водещ, кабаретен артист и изпълнител на литературни произведения. Чете класически романи за аудио издания.

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Отдаден на една жена

Макар в сериала дамите, близки до д-р Грубер, да са много, в живота си Ханс е верен само на една - съпругата си Сузане, с която сключва брак през 2008 г. Тя е професионален музикант и фотограф.

Двойката живее в Бавария, предпочитайки дискретния и спокоен начин на живот. В интервюта Ханс често говори за значението на уважението, доверието и чувството за хумор в една дългогодишна връзка.

Снимка: Getty Images

Преди брака си със Сузане, актьорът има отношения с актрисата Катя Келер, с която имат син – Непомук Джим. Настоящата му съпругата също има деца от предишна връзка.

Сред личните му страсти са и спортът и активният начин на живот – обича да играе скуош и волейбол, занимава се с бокс и гмуркане, а също така е любител на моторите.

Снимка: Getty Images

Актьорът използва популярността си и за благотворителност и различни социални каузи. От 2011 г. е посланик на германска фондация, посветена на подкрепата на деца и млади хора с тежки, животозастрашаващи или неизлечими заболявания.

Във видеото - кадри от сериала "Лекар в планината":

