Кара Делевин за първи път открито говори за естеството на отношенията си с актрисата Амбър Хърд и потвърди, че двете са имали много по-близка връзка от обикновено приятелство. Изявлението ѝ идва шест години след появата на слухове за т.нар. „тройна афера“ с Илон Мъск.

В участие в подкаста на Луи Теру моделът и актриса разкри, че връзката ѝ с Хърд е била дълбока и продължителна, като двете са се сближили значително в период, когато актрисата е преминавала през тежкия си развод с Джони Деп.

„Бяхме близки дълго време“, споделя 33-годишната моделка, допълвайки, че между тях е имало и интимни моменти. По думите ѝ всичко се е случвало в период на лични и емоционални сътресения за Хърд.

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Делевин и Хърд се познават от 2014 г., но отношенията им стават обект на публичен интерес през 2016 г., когато двете често са засичани заедно в Лос Анджелис. Въпреки приятелството им, слуховете за по-близка връзка започват да се засилват именно тогава.

Темата отново излиза на преден план години по-късно, след като името на Илон Мъск е замесено в медийни твърдения за сложен любовен триъгълник. Бизнесменът категорично отрича да е имал интимни отношения с Делевин и заявява, че с Хърд са започнали връзка едва след развода ѝ.

Самата Амбър Хърд и Джони Деп финализират развода си през 2017 г., след бурна съдебна и медийна битка, която години по-късно се превръща в един от най-обсъжданите процеси в Холивуд.

В последващи интервюта Делевин коментира и по-общо темата за личните си отношения, като признава, че експериментите в младежките ѝ години са ѝ помогнали да разбере по-добре собствената си идентичност и сексуалност.

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Днес Амбър Хърд живее далеч от светлината на прожекторите и е майка на три деца, които отглежда извън публичното пространство, докато Кара Делевин продължава да работи активно в модата и киното.

Припомняме, че след като съдебните битки с бившия ѝ съпруг Джони Деп приключиха през 2022 г., Хърд се премести в чужбина, за да живее по-спокоен живот в Мадрид, Испания. В интервю за NBC News през юни същата година, Хърд сподели, че с нетърпение чака да се съсредоточи върху семейството си и да бъде майка на пълен работен ден.

В началото на 2025 г. тя стана майка на близнаците Агнес и Оушън, за които се твърди, че са били износени от сурогатна майка. Повече подробности прочетете тук: