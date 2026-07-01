Актрисата Блейк Лайвли поиска около 8 млн. щатски долара за съдебни разноски от актьора и режисьор Джъстин Балдони след съдебения спор, свързан с продукцията на филма „Никога повече" (It Ends With Us), съобщават от Associated press.

Сумата включва около 7,5 млн. долара адвокатски хонорари и приблизително 500 000 долара допълнителни разходи, посочени в подадени пред съда документи.

Припомняме, че след премиерата на филма през 2024 г. отношенията между двамата актьори в главните роли прераснаха в един от най-шумните съдебни конфликти в Холивуд.

В края на 2024 г. актрисата подаде жалба, в която обвини Балдони в сексуален тормоз по време на снимките, както и че след това е организирал координирана кампания за уронване на репутацията ѝ. Режисьорът и актьор категорично отрече обвиненията, а впоследствие заведе искове срещу Лайвли, съпруга ѝ Райън Рейнолдс и вестник The New York Times, обвинявайки ги в клевета и опит да унищожат кариерата му.

Съдебният спор е част от по-широк конфликт, включващ взаимни обвинения, свързани с клевета, натиск и опити за контрол върху творческия процес на филма, припомня още Associated press.

Снимка: Getty Images

Съдебната битка се разрасна с поредица от насрещни искове, публикуване на текстови съобщения, видеозаписи и други доказателства, които и двете страни използваха в своя защита. Делото привлече огромен обществен интерес и предизвика дебат за границите между защитата на жертвите на сексуален тормоз, свободата на словото и използването на съдебни дела като средство за натиск.

През пролетта на 2026 г. федерален съдия отхвърли иска на Балдони за 400 млн. долара срещу Лайвли, Райън Рейнолдс и други ответници. Част от първоначалните искове на Лайвли също отпаднаха, но останаха претенции, свързани с предполагаеми ответни действия след подадените от нея сигнали. Малко преди процесът да започне по същество, двете страни постигнаха извънсъдебно споразумение, без да си изплащат обезщетения, с което сложиха край на продължилата повече от година и половина съдебна сага.

Снимка: Getty Images

След постигнатото споразумение съдът постанови, че Лайвли има право да поиска възстановяване на част от направените съдебни разноски. Именно на това основание актрисата вече претендира за около 8 млн. долара, като окончателното решение дали и в какъв размер сумата ще бъде присъдена предстои да бъде взето от съда.

Трейлърът на филма „Никога повече" - вижте в следващото видео.