На 22 юни холивудската икона Мерил Стрийп празнува рожден ден! Малко след най-дългия ден в годината, през 1949 г., се ражда Мери Луиз Стрийп.

Днес тя е сред символите на Холивуд и американското кино. Числата говорят в нейна полза - 21 номинации за "Оскар", три победи, а също рекордни 33 номинации за "Златен глобус", от които 8 спечелени.

Стрийп е призната от колегите си и обожавана от феновете си. Кои са филмите, които я издигнаха на върха?

1. "Крамър срещу Крамър" ("Kramer vs. Kramer", 1979)

През 1979 г. Мерил Стрийп все още е почти непозната в Холивуд, а Дъстин Хофман е суперзвезда. "Крамър срещу Крамър" променя това.

Тя е в ролята на жена, която се бори за родителските права върху сина си година, след като се е развела с баща му. Тед (Хофман) не е готов да се раздели с детето толкова бързо.

И двамата получават Оскари за ролите си - Хофман за главна мъжка, Стрийп за поддържаща женска. Предполага се, че личният им живот по това време (той се развежда, а тя все още скърби по загубата на първата си голяма любов) е повлиял силно на изпълненията им.

2. "Изборът на Софи", ("Sophie's Choice", 1982)

"Роля, определяща цяла кариера" - така критиците описват драмата "Изборът на Софи".

Стрийп не само научава полски и немски език, но учи и полски акцент, за да може да говори като бежанка в Щатите, която е оцеляла след Аушвиц.

Режисьорът Алън Пакула е искал музата на Ингмар Бергман - Лив Улман, да изиграе Софи, но едва ли е съжалил, избирайки Стрийп. За този филм тя получава първия си "Оскар" за главна женска роля.

3. "Смъртта ѝ прилича" ("Death Becomes Her", 1992)

Стрийп не би била толкова велика, ако не беше самоиронията ѝ.

След толкова тежки филми тя избира да се включи в черна комедия, осмиваща желанието да бъдем вечно млади и да изглеждаме винаги на 20. Партнира си с Голди Хоун, а по думите ѝ, не отказва ролята, защото сценарият бил прекалено оригинален, за да го пропусне.

4. "Мостовете на Медисън" ("The Bridges of Madison Country", 1995)

Може би една от най-нежните и красиви любовни истории на Холивуд.

Режисьор: Клинт Ийстуд.

5. "Часовете" ("The Hours", 2002)

"Часовете" събира на екрана Мерил с две други големи звезди: Никол Кидман и Джулиан Мур.

Три епохи, три истории и съдбите на три жени се преплитат в този разтърсващ разказ, който обединява живота на Вирджиния Улф и поколения жени, които са повлияни от нея и творчеството ѝ.

6. "Мама Миа!" ("Mamma Mia!", 2008)

Всички обичат лятото, всички обичат Гърция, всички обичат ABBA и всички обичат Мерил Стрийп - "Мама Миа!" е филм-празник, който оправя настроението и след най-тежкия ден.

Стрийп тук си партнира с Пиърс Броснан и Колин Фърт, а филмът е мюзикъл, обединяващ песните на популярната шведска група в романтична история за изгубената и намерената любов по бреговете на южната ни съседка.

7. "Желязната лейди", ("The Iron Lady", 2011)

В "Желязната лейди" Мерил Стрийп влиза в ролята на Маргарет Тачър и закономерно получава третия си "Оскар", цели 29 години след този за "Изборът на Софи".

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Звучи невероятно, но дори хора като Мерил Стрийп допускат грешки и правят неща, за които по-късно съжаляват.

1. "Жената на френския лейтенант" ("The French Lieutenant's Woman", 1981)

Възможно ли е филм с Мерил Стрийп и Джеръми Айрънс да бъде лош?

Според Стрийп - да.

"Трябваше да бъда жената на френския лейтенант, но аз бях просто американска актриса, която се опитва да бъде англичанка. Просто не ми се получаваше. Всеки път се опитваш да направиш нещо стойностно, все пак", казва тя.

Явно обаче мнението ѝ не се споделя от публиката и критиците - получава наградата БАФТА и "Златен глобус" за този филм, а също номинация за "Оскар".

2. "Дяволът носи Прада" ("The Devil Wears Prada", 2006)

Да, звучи странно, но Мерил Стрийп изпитва известни съмнения за ролята си в този блокбастър!

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