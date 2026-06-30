Много хора искат да съхраняват пари, бижута, злато или важни документи възможно най-сигурно в собствените си домове. Но кои са най-добрите места за това?

Хората често търсят креативни скривалища у дома за пари, бижута и други ценности. Класики като празната кутия от кафе или чекмеджето под леглото са добре познати и следователно не са толкова добър избор. По-ефективни са местата, които изглеждат незабележими и където на крадец би му отнело известно време да ги намери. Защото ако има едно нещо, което крадците нямат, това е времето.

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Скривалища за пари и ценности у дома

Когато крадците влизат с взлом, те често първо се насочват към определени места и кътчета в апартаменти и къщи, търсейки ценности. Ето защо трябва да бъдете особено внимателни, когато избирате скривалища за пари и ценности у дома.

Във входната зона

Кражбите с взлом са надпревара с времето. След като крадецът получи достъп до апартамент или къща, той често се насочва директно към спални, дневни или офиси, тъй като там често се крият ценности. Мястото, която изглежда по-малко интересно и следователно получава по-малко внимание, е входът. Това го прави добър избор за намиране на скривалища за пари или ценности.

Кутия с предпазители/бушони: Често например кутията с предпазители се намира в коридора, предлагайки пространство и възможности за скриване на вещи.

Покривни лайсни и висящи лампи: Възможно е банкноти да се скрият и под декоративни и покривни лайсни или в таванни и висящи лампи. Това само ако не се създава опасност от пожар и предметите, които ще бъдат скрити, не са твърде тежки или твърде големи.

Обувки: Обувките, които не са особено ценни и в идеалния случай вече са износени, също са добро скривалище за пари или дребни ценности у дома. Разбира се, те не бива да се оставят на открито, а да се съхраняват на рафт или в шкаф за обувки.

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В кухнята

Кухнята е добро място и за скриване на ценности. Фалшива консервна кутия или празна кутия от кафе са класически скривалища за пари у дома. Най-добре е да не държите вещите си там.

Опаковки за храна: Алтернатива биха могли да бъдат опаковки от хранителни продукти като брашно или ориз. Те са тежки, често се съхраняват у дома и не привличат внимание в килера или килера.

Фризер: Още по-добър е фризерът, тъй като много малко хора биха заподозряли, че там се съхранява нещо ценно. Когато съхранявате ценности обаче, трябва да се уверите, че те са добре защитени от студа и добре опаковани – в случай че на някого му хрумне да надникне вътре.

В банята

Банята, поради високата си влажност и топлина, не е най-доброто място за скриване на пари или ценности у дома. Но има няколко места, където никой не би се сетил да търси.

Козметични контейнери: Това могат да бъдат например празни бурканчета и бутилки от крем в шкафовете за баня.

Ролки тоалетна хартия: Можете да проявите още повече креативност със съхранение в ролки тоалетна хартия. Когато ги развивате, можете да скриете отделните банкноти в слоевете, когато ги навивате отново. Важното е да запомните кои ролки са напаснати – в противен случай следващият посетител може да попадне на интересна изненада.

В хола или кабинета

Холът предлага особено голям брой скривалища, тъй като обикновено там се намират повечето мебели. Не бива обаче да избирате първото скривалище, което ви идва на ум, като например книга. Има и други варианти.

Фотоалбум: Парите лесно могат да бъдат скрити зад снимки.

Тежки мебели: Тежките мебели са добър начин да скриете пари или ценности у дома. Поради ограничения във времето, крадците нямат възможност да прекарват много време в местене на обемисти мебели и следователно е по-малко вероятно да се опитат да ви ограбят. Препоръчително е ценностите да се поставят под или на гърба на мебелите.