„I love you more than ever!“ (Обичам те повече от всякога) – написа Мария Ампова в Инстаграм по повод 14-тата годишнина от брака й с Графа.

„И аз теб!“ – отговори на български талантливият музикант.

Публикацията предизвика много позитивни коментари, един от които гласи „Честит празник на едно толкова прекрасно семейство. Желая ви още повече щастие, още толкова любов и разбирателство. Бъдете много, много здрави! ПУ, ПУ, ПУ да не ви е уроки, дето казваше баба“.

44-годишният Владимир Ампов-Графа и Мария, съосновател на една от художествените галерии в центъра на София, имат две деца – 13-годишният Крис и 11-годишната Никол.

Никол учи в Националното музикално училище „Любомир Пипков“, а тази снимка е от първия учебен ден през септември.