Светлана Тилкова, позната с псевдонима си Алена, ни напусна в края на миналата година. За обичаната астроложка на bTV звездите бяха не просто далечни светлини по небето, а пътеводители, носещи мъдрост и послания за човешката природа.

И ако повечето хора помнят Алена с нейните прогнози, има един човек, за когото споменът за нея е много по-ярък и топъл – съпругът ѝ Андрей Тилков. Как живее той днес, след загубата на жената, с която е споделял повече от 40 години, разказва пред камерите на „Преди обед“.

В дома им има много портрети на Алена, нейни книги, предмети - всички напомнящи за астроложката. Андрей Тилко пази спомен дори за мястото, на което е обичала да прекарва вечерите си тя. „Винаги след вечеря, тя сядаше тук, аз – срещу нея. Разговаряхме, пиехме вино, гледахме телевизия. Хората с дълъг брак не си омръзват, когато има за какво да си говорят.“





Снимка: bTV

Съпругът на Алена разказва и как се е променил животът му след загубата на Алена дори и по отношение на най-дребните, ежедневни неща. Признава, че не му е лесно, особено с готвенето, което е било „запазена марка“ за съпругата му.

„Дори ми беше забранен достъпа до кухнята. Там беше мястото, в което тя се разтоварваше от интелектуалната работа, която вършеше.“

Освен че пази спомена за нея , Адрей е поел грижата и за нейното книжно наследство - той публикува книгите, които тя не успява приживе. „Две вече излязоха, остават още четири“, казва той.

Особено впечатляващо е признанието му: „Ние бяхме от хората, които не се разделяха. И не си доскучавахме. Нямахме и никакви тайни.“

Припомняме, че тежко боледуване от Ковид-19 и невъзможност да се възстанови след това станаха причина за кончината на Алена.

През 1977 г. тя започва да изучава астрология – в този свят я въвежда възрастен астролог в Япония. В периода 1977-93 г. посещава Тибет, където изучава медитация и левитация по ръководството на духовни учители. При престоя си там получава „духовното“ си име Алена.

Мъжът до Алена разказва и за нейните прогнози, за грижите за мечето Антоний, което живее в Софийския зоопарк, както и за последните споделени думи между двамата. Още - гледайте във видеото: