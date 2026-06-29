На Петровден завършват Петровите пости и се отговява с младо петровско пиле. На празника се месят обредни питки. Характерно за този ден е и че се ядат млади ябълки - петровки.

Пиле за Петровден и "Бял мъж"

Рецептата за приготвяне на петровското пиле е лесна. Пилето се измива и обилно се поръсва със сол, червен и черен пипер отвън. Вътре в пилето се слага една бучка масло от 125 г, нарязана на кубчета. Оставете няколко кубчета, които да поставите накрая отгоре върху пилето. То се поставя в тавичка и отстрани се сипва малко топла вода. Пече се до зачервяване. Изключете фурната, но оставете пилето вътре. Отгоре поставете оставените бучки масло да се разтопят.

На Петровден се приготвя и "Бял мъж" (Бел мъж). Това е типично жътварско блюдо, чийто произход е свързан с легенда, според която жътварите гощавали светеца със сирене, но то било толкова горещо, че се разтопило. Тогава свети Петър поръсил сиренето с брашно и се получила вкусна апетитна каша. За белия мъж са необходими следните продукти:

1 ч.л. сол

200 мл овче прясно мляко

200 г брашно

1 кг прясно сирене



Сиренето се поставя в дълбок съд и отгоре се сипва прясното мляко, солта и разтвореното във вода брашно. Готви се на силен огън, като непрекъснато се разбърква с дървена лъжица, докато кашата се сгъсти.

Ябълки петровки

На Петровден де ядат и ябълки петровки. Те са малки и обикновено кисели. Подходящи са за компоти, като задължително се обелват. Много вкусни са печени със захар на фурна. От тях може да приготвите и различни сладкиши, защото обикновено в тестото има захар, която балансира киселинността на плода.

Снимка: Росица Николова

Малко история...

На иконите свети Петър се изобразява като старец с бели дрехи, който държи връзка ключове и определя коя душа е праведна и коя не е. Светите апостоли Петър и Павел, ученици на Христос, проповядват и след неговата смърт в Ерусалим и Коринт. Петър е родом от Галилея. Около 67 г. е разпънат на кръст по нареждане на император Нерон. Заедно с него на смърт е осъден и Павел. Неговото име се чества неканонично на следващия ден (30 юни). Народът го е нарекъл Павлювден или Пауловден. Празникът се отпелязва предимно в Източна България и е свързан с представата за унищожителната сила на огъня. Затова на Павлювден е забранено да се пали огън - тогава слънцето е най-силно, а и е време за жътва.