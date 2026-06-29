На Петровден завършват Петровите пости и се отговява с младо петровско пиле. На празника се месят обредни питки. Характерно за този ден е и че се ядат млади ябълки - петровки. 

Пиле за Петровден и "Бял мъж"

Рецептата за приготвяне на петровското пиле е лесна. Пилето се измива и обилно се поръсва със сол, червен и черен пипер отвън. Вътре в пилето се слага една бучка масло от 125 г, нарязана на кубчета. Оставете няколко кубчета, които да поставите накрая отгоре върху пилето. То се поставя в тавичка и отстрани се сипва малко топла вода. Пече се до зачервяване. Изключете фурната, но оставете пилето вътре. Отгоре поставете оставените бучки масло да се разтопят.

Печено пиле със златни картофки

На Петровден се приготвя и "Бял мъж" (Бел мъж). Това е типично жътварско блюдо, чийто произход е свързан с легенда, според която жътварите гощавали светеца със сирене, но то било толкова горещо, че се разтопило. Тогава свети Петър поръсил сиренето с брашно и се получила вкусна апетитна каша. За белия мъж са необходими следните продукти:

  • 1 ч.л. сол
  • 200 мл овче прясно мляко
  • 200 г брашно
  • 1 кг прясно сирене


Сиренето се поставя в дълбок съд и отгоре се сипва прясното мляко, солта и разтвореното във вода брашно. Готви се на силен огън, като непрекъснато се разбърква с дървена лъжица, докато кашата се сгъсти.

Ябълки петровки

Бърз и лесен - обръщан ябълков сладкиш с карамелен сос

На Петровден де ядат и ябълки петровки. Те са малки и обикновено кисели. Подходящи са за компоти, като задължително се обелват. Много вкусни са печени със захар на фурна. От тях може да приготвите и различни сладкиши, защото обикновено в тестото има захар, която балансира киселинността на плода.

Хулигански плодов сладкиш

Снимка: Росица Николова

Малко история... 

На иконите свети Петър се изобразява като старец с бели дрехи, който държи връзка ключове и определя коя душа е праведна и коя не е. Светите апостоли Петър и Павел, ученици на Христос, проповядват и след неговата смърт в Ерусалим и Коринт. Петър е родом от Галилея. Около 67 г. е разпънат на кръст по нареждане на император Нерон. Заедно с него на смърт е осъден и Павел. Неговото име се чества неканонично на следващия ден (30 юни). Народът го е нарекъл Павлювден или Пауловден. Празникът се отпелязва предимно в Източна България и е свързан с представата за унищожителната сила на огъня. Затова на Павлювден е забранено да се пали огън - тогава слънцето е най-силно, а и е време за жътва. 

 