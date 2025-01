Бившата моделка не робува на една марка. Често е забелязвана да се настанява или да напуска Trump Tower с багажа си в сакове и куфари на марката Louis Vuitton. На един от саковете се откроява кожен червен етикет, гравиран с надписа FLOTUS (абревиатура от First Lady of the United States/ Първата Дама на Съединените щати).

Снимка: Getty Images

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK