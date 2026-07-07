Актрисата от „Анатомията на Грей“ Мелиса Джордж стана майка за четвърти път! Новината изненада мнозина, тъй като преди това тя не беше обявявала бременността си публично. Съобщението за бебето също не беше публикувано от нея, а от нейна дългогодишна приятелка.

„От родилното отделение директно в гореща вълна в Париж (с малко дете... предизвикателство) и сега на епично пътешествие през Прованс и до Лазурния бряг“, пише Кърсти Клементс, близка приятелка на Мелиса Джордж и бивш главен редактор на „Vogue Australia“.

Снимката показва 49-годишната актриса, която зрителите на хитовия медицински сериал познават в ролята на Сади Харис, кърмейки новороденото си. Към момента тя все още не е коментирала публично раждането. В биографията ѝ в Instagram вече е посочено само „Майка на четирима сина“, намеквайки за новото попълнение в семейството.

Тя все още пази името на бебето си и други подробности за раждането в тайна. Въпреки това, многобройни известни приятели и колеги я поздравиха в коментарите под публикацията в Instagram, включително актрисата Дженифър Гарнър.

Снимка: https://www.instagram.com

Мелиса Джордж вече е майка на синовете Рафаел на 12 години, Солал на 10 и Лиор на 2. Двете по-големи деца са от предишната ѝ връзка с 58-годишния френски бизнесмен Жан-Давид Блан, с когото Джордж беше във връзка от 2012 до 2016 г.

Поради споразумението за попечителство, Джордж остана във Франция дори след раздялата с Блан. Децата не можеха да бъдат изведени за постоянно от страната без съгласието на двамата родители.

Джордж представи третия си син в Instagram през март 2024 г., но все още не е споделила кой е мъжът до нея и баща на последните ѝ две деца. Австралийската актриса последователно пази семейния си живот от погледа на обществеността.

Снимка: https://www.instagram.com

Мелиса Джордж е познато лице във филмите и телевизията от много години. Австралийската актриса стана известна на широката публика чрез ролите си в хитови сериали като „Анатомията на Грей “, „Приятели“, „Чародейките“ и „Добрата съпруга“. Тя е участвала и в множество международни филмови и телевизионни продукции.