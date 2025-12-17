С настъпването на новата година идва и онзи момент, в който си казваме: „Време е за промяна“. Според нумерологията това не означава само нови цели и планове, а и освобождаване от навици и нагласи, които вече не ни служат. А как става това?

Как да разберете кое е рожденото ви число?

Снимка: iStock

Нумерологията работи с едно просто изчисление, което всеки може да направи сам. Нужно е само да вземете пълната си дата на раждане и да съберете всички цифри в нея, докато не получите едноцифрено число от 1 до 9. Ако сборът е двуцифрен, съберете и неговите цифри още веднъж. Полученото число се нарича рождено число и според нумеролозите то разкрива важни черти от характера и уроците, които животът ви поднася.

Пример: Ако сте родени на 14.07.1993 г., събирате 1+4+0+7+1+9+9+3 = 34, а след това 3+4 = 7. Това означава, че рожденото ви число е 7.

Снимка: iStock

Рожден номер 1: Нужда да контролирате всичко

Вие сте силни, уверени и естествени лидери, но понякога желанието да държите всичко под контрол ви изтощава. Краят на 2025 г. ви напомня, че не може, а и не е нужно всичко да зависи от вас. Малко повече доверие към другите ще ви донесе повече спокойствие и баланс, сочи Times of India.

Рожден номер 2: Прекалена чувствителност

Емпатични и грижовни, хората с рождено число 2 често приемат нещата твърде лично. Време е да оставите обидите и съмненията зад гърба си и да се научите да поставяте по-здравословни граници.

Рожден номер 3: Разпиляване на енергия

Вие сте креативни, чаровни и пълни с идеи, но често започвате много неща наведнъж. 2026 г. ви приканва да оставите хаоса в миналото и да се фокусирате върху това, което наистина ви носи радост и резултати.

Рожден номер 4: Прекалена стриктност

Дисциплината и редът са вашата сила, но понякога сте твърде строги към себе си. Време е да пуснете контрола, да си позволите повече гъвкавост и да се насладите на живота без вина.

Рожден номер 5: Импулсивни решения

Обичате свободата и промяната, но прибързаните действия често ви водят до излишни усложнения. Оставете зад себе си нуждата всичко да се случва „тук и сега“ и си дайте време за размисъл.

Рожден номер 6: Прекалена отговорност

Вие сте грижовни и отдадени на близките си, но често забравяте за себе си. Краят на 2025 г. ви подканва да спрете да носите чуждите проблеми и да поставите собственото си спокойствие на първо място.

Рожден номер 7: Социална изолация

Интуитивни и замислени, хората с рождено число 7 често се затварят в себе си. Новата година е идеалният момент да оставите самотата зад гърба си и да допуснете повече хора и споделяне в живота си.

Рожден номер 8: Страх от провал

Амбициозни и устремени към успеха, вие често се притеснявате да не загубите контрол или позиция. 2026 г. ви напомня, че провалът е част от пътя и че истинската сила идва от смелостта да опитвате.

Рожден номер 9: Стари обиди

Вие носите дълбоки емоции и често задържате миналото твърде дълго. Време е да се освободите от натрупаните разочарования и да направите място за нови хора, преживявания и начало.

