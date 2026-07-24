Натали Трифонова отбеляза специален момент – синът ѝ Арън навърши 10 месеца. Красивата синоптичка и водеща на bTV отпразнува повода с нежен кадър от плажа.

„Честити 10 месеца, мое най-любимо момче. Обич, по-голяма от всичко!“, написа блондинката към снимката, на която нежно прегръща детето си.

Малкият Арън, който се роди в края на септември миналата година, вече е видимо пораснал и с удоволствие се впуска в морските приключения заедно със своята известна майка.

Снимка: Инстаграм

За плажната им разходка Натали показа прекрасна форма в стилен бански със сребристо горнище, украсено с копчета. Арън пък се наслаждава на летните емоции, облечен в удобно бебешко боди.

„Някои майки имат красиви синове. Аз съм една от тях“, написа Натали Трифонова в друга публикация отпреди две седмици, в която отново позира на плажа с малкия Арън.

Снимка: Инстаграм

По всичко личи, че телевизионната водеща се наслаждава пълноценно на това специално лято – първото ѝ в ролята на майка.

Припомняме, че тв водещата роди първото си дете на 28 септември 2025 г. и обяви щастливата новина с думите: „Добре дошъл, Арън! Обич моя! Светът вече е по-красив!“ Баща на детето е шампионът по мотоциклетизъм Мартин Чой, когото водещата рядко показва.

За леката си бременност, новото ежедневие и спокойния характер на Арън Натали разказа в първото телевизионно интервю, което даде след раждането.

Снимка: Инстаграм

„Другите ми работи и ангажименти... всичко вече е на заден план. Има едно малко човече, което е най-важно. И всичко е съобразено изцяло с него. Аз съм много голяма късметлийка. Имам много кротко дете, което не плаче много, много е добричък“, заяви Трифонова в ефира на bTV в края на март.



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