Селена Гомес е истинска съвременна звезда - тя е световноизвестна поп певица, номинирана за "Еми" актриса и собственичка на козметичен бранд. Но скоро може да прекрати окончателно кариерата си на певица, след като наскоро това направи самата Бритни Спиърс.

"Чувствам, че имам най-много още един албум в мен", каза Гомес в подкаста "Smartless".

"Колкото повече остарявам, толкова повече ми се иска да намеря нещо, на което просто да се посветя напълно", продължи тя, като добави, че в идеалния случай би искала да се съсредоточи върху кариерата си на актриса.

От ранна възраст Гомес казва, че е искала да стане "сериозна актриса". Музикалната ѝ кариера започва само защото Disney се обръща към нея, за да създаде албум, докато тя се снима в ситкома на Disney Channel "Wizards of Waverly Place" в края на 2000 г.

"Мислех си, че ще е забавно и повече от всичко си мислех, че ще е хоби, което наистина ми харесва", казва тя. "Исках да бъда актриса. Никога не съм възнамерявала да бъда певица на пълен работен ден, но очевидно това хоби се превърна в нещо друго".

От 2013 г. насам Гомес е издала три студийни албума с хитове, сред които колективно са "Come & Get It", "Same Old Love" и "Lose You to Love Me". През 2022 г. тя печели първата от двете си награди "Грами" за най-добър латино поп албум за испаноезичното си EP "Revelación". В края на миналата година тя издаде най-новия си сингъл "Single Soon".