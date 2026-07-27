След екзотичните почивки и вълнуващи преживявания, Даниел Бачорски и съпругата му Атанасия Бачорски отново привлякоха вниманието на последователи и фенове. Двамата позириха заедно с децата си сред зеленина и малки патенца, а фотосесията бързо привлече хиляди реакции.

Летни кадри с патенца

Популярното семейство Бачорски сподели с последователите си в Инстаграм нова семейна фотосесия, в която Даниел и Атанасия позират заедно с децата си сред зеленина и малки патенца. На снимките Атанасия Бачорски е облечена в ефирна бяло-червена рокля, а момчетата са с еднакви раирани летни комплекти. Най-голям интерес обаче предизвикаха малките жълти патенца, които се превърнаха в акцент на фотосесията.

Под публикацията бързо заваляха десетки коментари. Мнозина определиха кадрите като „приказни“ и „изключително красиви“, а други не пропуснаха да отбележат колко са пораснали децата на семейство Бачорски.

Александра Богданска също коментира фотосесията и изрази вълнението си.

Имаше и забавни реакции, свързани с патенцата, които очевидно са спечелили сърцата на последователите. Някои дори се пошегуваха, че „пиленцето номер три“ вече е на път, намеквайки за евентуално ново попълнение в семейството.

Времето със семейството е най-ценно

Не е тайна, че Даниел и Атанасия Бачорски често споделят моменти от ежедневието си с децата, а публикациите им винаги предизвикват голям интерес. И този път фотосесията им беше посрещната с множество харесвания и положителни коментари.

Припомняме, че само преди месец Семейство Бачорски и техни приятели се впуснаха във вълнуващо изживяване в Капри, Италия. Катамарани, дълги разходки, много сладолед и вино - истинско италианско приключение. Веднага след това, пътуващото семейството се отправи към Гърция, за да довърши лятната си приказка.