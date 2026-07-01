Атанасия и Даниел Бачорски преживяха истинска приказка в Италия, а сега се отправят към Гърция за следващото си лятно приключение.

Слънце, море и еднакви бански за всички!

Семейство Бачорски и техни приятели се впуснаха във вълнуващо изживяване в Капри, Италия. Катамарани, дълги разходки, много сладолед и вино...Това бе само част тяхното незабравимо преживяване. Семействто се е забавлявало и е обмисляло внимателно както дестинациите, така и аутфитите си за тях. Емблематчен избор при тях са банските, които си съвпадат.

На кадрите се вижда, че Атанасия и нейните приятелки позират щастливи, облечени в еднакви екзотични бански. Мъжката част пък беше заложила на еднакви сини ризи и шорти със същия дизайн като банските на дамите. Да синхронизират визиите си явно е запазена марка на семейство Бачорски, тъй като облеклото на децата им също е еднакво. Двете момченца са облечени с едни и същи потници и шорти - перфектния "матчинг" тоалет за небрежна морска почивка.

Но освен смели модни решения, Бачорски знаят как да се забавляват - яхта, вино, обиколки в луксозни бутици и зашеметяващи тоалети за всяко посещение на ресторант или просто уютно кафене в малките улички. "Всеки ден е много интересен! Кой паднал леко пийнал зад борда, кой се сбил, на кой му е лошо от клатенето, НО ние сме най-прилични като НИКОГА!" - пише Атанасия към снимките от приключението.

"Пътуващото семейство", както сами се определят, през по-голямата част от времето са на път и винаги готови за нови, дръзки и диви преживявания, които да споделят със своите верни онлайн фенове. Припомняме, че Даниел Бачорски изненада аудиторията си и с още нещо - влезе в ролята на загадъчния Близнак в новия сериал на bTV - "Вяра, надежда, любов". Предприемачът също е активен в социалните мрежи и много често споделя лични моменти със своите последователи.