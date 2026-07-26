На 26 юли рожден ден отбелязват едни от най-разпознаваемите имена в музиката и киното. От легендарния фронтмен на The Rolling Stones Мик Джагър до холивудските звезди Сандра Бълок, Джейсън Стейтъм, Хелън Мирън и Кевин Спейси – всички те са родени на една и съща дата и са оставили трайна следа в света на развлеченията.

Сър Майкъл Филип Джагър е роден през 1943 г. в Дартфорд, Англия. Като вокалист и един от основателите на The Rolling Stones той се превръща в символ на рок музиката и една от най-влиятелните фигури в историята на жанра. Вече повече от шест десетилетия Джагър е на сцената с неизчерпаема енергия, а емблематичните хитове на групата продължават да вдъхновяват поколения фенове.

Британската актриса Хелън Мирън е родена през 1945 г. и е носителка на награди „Оскар“, БАФТА, „Еми“ и „Тони“ – рядко постижение, което я нарежда сред най-уважаваните актриси в света. Най-запомнящата ѝ се роля е тази на кралица Елизабет II във филма „Кралицата“ („The Queen“), която ѝ носи „Оскар“ за най-добра актриса. И днес Мирън остава сред най-търсените имена в киното и телевизията.

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Кевин Спейси е роден през 1959 г. Американският актьор има две награди „Оскар“ – за „Обичайните заподозрени“ и „Американски прелести“. През последните години името му е свързано и с редица съдебни дела и обвинения, които оказаха сериозно влияние върху кариерата му. Въпреки това той остава едно от най-обсъжданите лица в съвременното кино.

Родена през 1964 г., Сандра Бълок е сред най-обичаните актриси в Холивуд. Кариерата ѝ включва успешни комедии, романтични филми и драматични роли, сред които „Скорост“, „Мис Таен агент“, „Гравитация“ и „Невидима страна“, за който печели наградата „Оскар“ за най-добра актриса. Със своя естествен чар и чувство за хумор Бълок остава любимка на публиката по цял свят.

Джейсън Стейтъм е роден през 1967 г. Преди да се превърне в една от най-големите екшън звезди на Холивуд, той е част от националния отбор на Великобритания по скокове във вода и участва на Игрите на Британската общност през 1990 г. Световна популярност му носят филмите „Транспортер“, „Непобедимите“, „Мега звяр“ и поредицата „Бързи и яростни“.