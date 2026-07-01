На 1 юли рожден ден празнуват три популярни жени от света на музиката, киното и поп културата – българската попфолк певица Анелия, френската актриса Леа Седу и холивудската икона Памела Андерсън. Всяка от тях има различен път към славата, но и трите оставят ярка следа в своята индустрия.

Анелия

Анелия е родена през 1982 г. в България. Тя става популярна в началото на 2000-те и бързо се утвърждава като едно от разпознаваемите имена в попфолк жанра.

С музикалния си стил, балади и клубни хитове, Анелия изгражда стабилна кариера и остава активна на сцената с множество албуми и концерти. Тя е известна с емоционалните си песни и силно сценично присъствие.

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Леа Седу

Седу е родена през 1985 г. в Париж, Франция . Тя се превръща в едно от най-разпознаваемите лица на съвременното европейско и холивудско кино.

Сейду участва в редица международни продукции като "Spectre", "No Time to Die", "Midnight in Paris" и "Dune". Тя печели признание за силните си драматични роли и е сред малкото френски актриси с толкова стабилно присъствие в големите световни продукции.

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Памела Андерсън

Андерсън е родена през 1967 г. в Ладисмит, Канада . Тя става световно известна с ролята си в сериала "Baywatch", който я превръща в глобална телевизионна икона.

Освен актьорската си кариера, Андерсън е и модел, активист и една от най-разпознаваемите фигури на 90-те години. Образът ѝ остава символ на цяла епоха в поп културата.