На 17 юни светът празнува рождения ден на няколко ярки личности от спорта, музиката и киното – сред тях са тенис легендата Винъс Уилямс, българската актриса Радина Кърджилова и рап суперзвездата Кендрик Ламар.

Винъс Уилямс

Една от най-великите тенисистки в историята, Винъс Уилямс навършва 46 години. Тя е носителка на множество титли от Големия шлем и дългогодишна доминираща фигура в женския тенис. Заедно със сестра си Серина тя оставя трайна следа в спорта и вдъхновява поколения спортисти.

Снимка: gettyimages.com

Радина Кърджилова

Една от най-обичаните български актриси от своето поколение, Радина Кърджилова празнува своята 40 годишнина на 17 юни тази година! Тя е позната с участията си в театрални постановки, кино и телевизионни продукции. Със силно сценично присъствие и характерни роли тя се утвърждава като ярко име в българската културна сцена.

Снимка: instagram.com/alexxandrastudio

Кендрик Ламар

Считан за един от най-влиятелните рап изпълнители на своето време, Кендрик Ламар впечатлява с дълбоки текстове и социално ангажирана музика. Носител на множество награди „Грами“, той продължава да бъде водеща фигура в световния хип-хоп. Днес той става на 39 години.

Снимка: Getty Images

Повече за срещата на Радина Кърджилова с Антонио Бандерас - вижте в следващото видео: