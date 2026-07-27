Актрисата Памела Андерсън заяви, че не е била поканена да участва в предстоящия рестарт на сериала „Спасители на плажа“, в който тя стана известна с ролята на Си Джей Паркър през първите пет сезона на оригиналното предаване, пише bangpremier.

В интервю за Deadline 59-годишната звезда посочва, че никой от екипа на новия проект на Fox не се е свързал с нея и че знае малко подробности за него, но пожела успех на участниците. Тя добави, че синовете ѝ Брандън и Дилън Лий в някакъв момент са били канени за продуцентски участия, но без резултат.

Андерсън подчерта, че няма планове да се завръща в сериала, въпреки че с топлота си спомня времето, прекарано в него, определяйки го като работа, довела я до настоящия етап от кариерата ѝ.

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Тя посочи, че би обмислила участие в рестарта единствено ако синовете ѝ бъдат включени в проекта, но иначе предпочита да се фокусира върху нови и по-смели творчески предизвикателства, включително евентуално завръщане на театралната сцена.

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Бившата ѝ партньорка в сериала Кармен Електра, изпълнявала ролята на Лани Маккензи, коментира пред E! News, че новият състав - включващ Джесика Белкин, Тадеус Лагроун, Хейси Харисън, Брукс Надер, Ноа Бек и Шей Мичъл - трябва да бъде в отлична физическа форма и да развие силни плувни умения предвид тежестта на работата.

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Тя припомни собствената си подготовка с истински спасител преди снимките на сериала, описвайки треньора си като изключително строг.