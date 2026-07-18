През 2012 г. животът на 20-годишната Мелиса Доум от Флорида се преобръща. След като решава да прекрати токсичната си връзка, бившият ѝ приятел я примамва с молба за последна прегръдка, а след това я напада с нож, нанасяйки 32 прободни рани, пишат от Би Би Си.

Преди нападението Мелиса учи за медицинска сестра и работи в болница. В началото връзката ѝ изглежда щастлива, но постепенно партньорът ѝ става все по-ревнив, контролиращ и агресивен. След първи случай на домашно насилие той е арестуван, но след кратко време отново се свързва с нея.

На 24 януари 2012 г. той я убеждава да се срещнат, за да сложат край на отношенията си. Вместо това я напада с нож и я оставя да умира на улицата.

Благодарение на случайни свидетели, които подават сигнал на телефон 911, и на бързата реакция на спасителните екипи, Мелиса оцелява, въпреки че няколко пъти изпада в критично състояние. Лекарите по-късно разказват, че са се борили за живота ѝ по време на продължителната операция.

Снимка: https://www.instagram.com

Възстановяването е дълго и болезнено. Тя претърпява множество операции, включително реконструктивни процедури заради тежките наранявания по лицето и главата. Вместо да се затвори в себе си, Мелиса решава да посвети живота си на борбата срещу домашното насилие и започва да изнася лекции, с които насърчава жертвите да търсят помощ.

Именно по време на една от тези срещи съдбата я среща отново с Камерън Хил - пожарникаря и парамедик, който е сред първите спасители на мястото на нападението. Двамата постепенно се сближават, започват връзка, а през 2015 г. Камерън ѝ предлага брак по време на церемониалното първо хвърляне на бейзболен мач на „Тампа Бей Рейс“, като ѝ подава топка с надпис: „Ще се омъжиш ли за мен?“.

Снимка: https://www.instagram.com

Робърт Бъртън е осъден на доживотен затвор без право на условно освобождаване. А Мелиса доказва, че най-тежките травми не могат да определят целия човешки живот.

През 2017 г. тя и Камерън сключват брак в присъствието на близки, приятели и част от екипа, който години по-рано спасява живота ѝ. Днес Мелиса продължава да работи като активист в подкрепа на жертвите на домашно насилие и използва личната си история, за да вдъхва надежда на други хора.