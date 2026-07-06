На 6 юли една от най-големите икони на световното кино навършва 80 години – Силвестър Сталоун! Малцина актьори могат да се похвалят с кариера, продължила повече от пет десетилетия, с герои, превърнали се в част от попкултурата, и с история, която сама по себе си звучи като холивудски сценарий. От бедно момче с говорен дефект до един от най-влиятелните екшън актьори в историята – животът на Сталоун е пример за това как упоритостта може да победи всяко препятствие.

Сталоун е сред малкото актьори, чиито герои са разпознаваеми във всяка точка на света. Роки и Рамбо отдавна са надхвърлили границите на киното и са се превърнали в символи на упоритост, сила и способността човек да се изправя след всяко падение.

Самият той най-добре обобщава философията си с думите: „Успехът обикновено е резултат от това да направиш още една крачка, когато всички останали вече са се отказали". И още една мисъл, която често повтаря през последните години: „Мечтите не остаряват. Остаряваме само ние, ако спрем да ги следваме".

На 80 години Слай продължава да бъде не просто филмова звезда, а жива легенда – човек, доказал, че понякога най-невероятните истории започват именно тогава, когато никой не вярва в теб.

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Трудното начало

Силвестър Гарденцио Сталоун е роден на 6 юли 1946 г. в Ню Йорк. Раждането му е тежко – по време на него лекарите увреждат лицев нерв, което води до характерното отпускане на лявата страна на лицето му, неясния говор и специфичната усмивка, които по-късно ще се превърнат в негова запазена марка. Детството му далеч не е леко. Родителите му – Франк Сталоун-старши и Жаклин Сталоун – се развеждат, когато той е още дете. Самият актьор неведнъж е признавал, че е израснал в семейство с много конфликти и малко топлина.

„Понякога най-големият ти враг е средата, в която си израснал. Трябва сам да изградиш себе си", категоричен е той.

Още като ученик сменя множество училища, има проблеми с дисциплината и често попада в неприятности. Спортът и културизмът постепенно се превръщат в негово спасение.

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Годините на лишения

Преди да стане известен, Сталоун преживява едни от най-трудните години в живота си. Работи като чистач в зоопарк, киноразпространител, пазач, сервитьор и какво ли още не. В интервюта разказва, че е имало период, в който буквално няма къде да живее и спи в автобусната гара в Ню Йорк.

„Бях стигнал до момент, в който имах два избора – да направя нещо безумно или да се предам. Избрах да пиша", спомня си той.

Тъкмо тогава се ражда идеята за филма, който ще промени живота му.

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„Роки“ – филмът, който никой не искаше

През 1975 г. Сталоун гледа легендарния боксов мач между Мохамед Али и Чък Уепнър. Само за около три дни написва сценария на „Роки“. Студията харесват историята, но искат известен актьор за главната роля. Предлагат му голяма сума за сценария, но при условие, че няма да играе Роки Балбоа. Той отказва.

По-късно признава: „Ако бях продал сценария без да играя в него, щях да се чувствам така, сякаш съм продал душата си". Накрая продуцентите приемат условието му. Филмът излиза през 1976 г. и се превръща в сензация. „Роки“ печели три награди „Оскар“, включително за най-добър филм, а Сталоун получава номинации както за най-добър актьор, така и за най-добър оригинален сценарий – рядко постижение в историята на киното.

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Роки Балбоа – герой за поколения

Следват още няколко филма от поредицата:„Роки II“,„Роки III“, „Роки IV“, „Роки V“, „Роки Балбоа“ филмите „Крийд“, в които героят му се завръща като треньор. Роки се превръща в символ на човек, който никога не се отказва. Най-известните реплики на Сталоун всъщност идват именно от този герой: „Не е важно колко силно удряш. Важно е колко силно можеш да понесеш удара и да продължиш напред". Тази реплика често се определя като една от най-вдъхновяващите в киното.

Снимка: Getty Images

Рамбо – другата легенда

През 1982 г. Сталоун създава още един емблематичен образ – Джон Рамбо. Поредицата започва с „First Blood“, който първоначално е замислен като психологически филм за травмите на ветераните от Виетнам. Впоследствие Рамбо се превръща в една от най-разпознаваемите екшън фигури в света. Следват „Рамбо: Първа кръв 2“, „Рамбо III“, „Рамбо“, „Рамбо: Последна кръв“. Самият Сталоун винаги е казвал, че зад мускулите на героя стои човек с тежки душевни рани.

Снимка: Getty Images

Освен актьор – сценарист, режисьор и продуцент

Малцина осъзнават, че Сталоун е един от най-успешните сценаристи сред големите холивудски звезди. Той е автор или съавтор на голяма част от филмите си. Режисира няколко продукции, включително: „Роки II“, „Роки III“, „Роки IV“, „Роки Балбоа“ и „Рамбо“.

През годините участва още в хитове като: „Кобра“, „Танго и Кеш“, „Разрушителят“, „Катерачът“, „Съдия Дред“ и „The Specialist“. След 2010 г. събира най-големите екшън звезди в поредицата „Непобедимите“, където си партнира с Арнолд Шварценегер, Джейсън Стейтъм, Джет Ли, Долф Лундгрен, Брус Уилис, Чък Норис, Жан-Клод Ван Дам и други.

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Завръщането с „Крийд“

През 2015 г. Сталоун изненадва всички с ролята си в „Крийд“. Той печели „Златен глобус“ за поддържаща роля и получава третата си номинация за „Оскар“. Мнозина определят изпълнението му като едно от най-силните в кариерата му.„Понякога трябва да остарееш, за да разбереш кой си всъщност", заявява Сталоун.

Личният живот – три брака и големи изпитания

Първата съпруга на Сталоун е фотографката Саша Чак. Двамата се женят през 1974 г. и имат двама синове. Най-големият им син – Сейдж Сталоун, актьор и режисьор – умира през 2012 г. на 36-годишна възраст. Загубата остава най-тежкият удар в живота на Сталоун.

„Няма по-голяма болка от това да загубиш дете", признава Сталоун.

Снимка: Getty Images

Вторият им син Сърджо Сталоун е диагностициран с аутизъм още като малък. Актьорът и семейството му години наред подпомагат организации, занимаващи се с изследвания и подкрепа на хора с аутизъм.

След развода си със Саша Чак Сталоун се жени за датската актриса и модел Бригите Нилсен през 1985 г. Бракът им продължава малко повече от година и приключва с развод през 1987 г.

Снимка: Getty Images

От 1997 г. е женен за бившия модел Дженифър Флавин, с която има три дъщери: София, Систин и Скарлет. През 2022 г. Флавин подава молба за развод, но само месец по-късно двамата се помиряват.

Оттогава неведнъж са заявявали, че семейството остава най-важният им приоритет. Сталоун често публикува снимки с трите си дъщери и ги нарича „най-голямото си богатство“.