През последните години Робърт де Ниро все по-рядко се появява на бляскави светски събития и предпочита спокойствието на личния живот пред холивудската суета.

Легендарният актьор, който днес е на 82 години, изглежда е посветил времето и вниманието си на новото си семейство – значително по-младата си половинка Тифани Чен и тяхната тригодишна дъщеря Джиа. Именно затова всяка тяхна публична поява се превръща в рядко събитие, привличащо вниманието на фенове и медии.

Преди броени дни, Робърт де Ниро бе забелязан в Ню Йорк заедно с 46-годишната Тифани Чен. Двамата пристигнаха хванати за ръце на ежегодната вечеря за артисти, организирана от модна къща Chanel и фестивала на киното, телевизията, музиката и иновациите Tribeca Festival.

Тифани, която е инструктор по бойни изкуства, се появи в елегантна черна рокля на базираната в Дубай ливанска дизайнерка Дима Аяд. Стилната асиметрична рокля с едно рамо се отличаваше с падащ силует и вплетени панели по полата и ръкава. Тифани допълни визията си с впечатляваща златна гривна, а косата ѝ беше прибрана в гладка конска опашка.

Снимка: Getty Images

Робърт също бе заложил на черното – сако върху сива официална риза и панталон.

Двойката позира с усмивка за снимките на червения килим, преди да се отправи към събитието.

Снимка: Getty Images

Връзката на Робърт и Тифани

Те се запознават на снимачната площадка на филма „Стажантът“ („The Intern“) през 2015 г., късно където Тифани играе инструктор по тай чи. Романтичните им отношения обаче започват няколко години по-късно. А през април 2023 г. двойката посреща дъщеря си. Джиа е седмото и най-малко дете на холивудския актьор.

Смята се, че тричленното семейство живее в имота на Робърт в Ню Йорк, закупен от него през 1997 г. Той включва къща с площ от около 206 кв. м, шест спални, седем бани и преустроен хамбар, както и ски писта и тенис корт, пише Hello Magazine.

Макар актьорът да е известен с това, че пази личния си живот далеч от общественото внимание, през 2023 г. той сподели рядък поглед към бащинството в интервю за вестник The Guardian. „Въпреки че имам опит като родител, не е лесно“, призна той. „Това е положението. Истината е, че основната работа се върши от Тифани. А аз съм до нея и я подкрепям.“

Де Ниро е споделял още и, че вижда голяма прилика между себе си и Джия, когато гледа снимка на себе си като малко момче. И че другите му деца много се радват на малката си сестра и обичат да прекарват времето си с нея.

Интервю на Робърт де Ниро за Tribeca Festival - по случай 25 години от съществуването на филмовия и културен фестивал, един от създателите на който е именно Де Ниро: