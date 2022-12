На 79-годишна възраст почина Кристин Маквий, която свири с "Флийтуд Мак" (Fleetwood Mac) и е автор на някои от най-известните им песни, съобщи Би Би Си.

Британската певица и авторка на песни стои зад хитове като "Little Lies", "Everywhere", "Don't Stop", "Say You Love Me" и "Songbird".

Маквий напусна Fleetwood Mac след 28 години през 1998 г., но се завърна през 2014 г.

Снимка: Getty Images

В изявлението на семейството се казва, че "бихме искали всички да запазят Кристин в сърцата си и да си спомнят за живота на един невероятен човек и почитан музикант, който беше обичан от всички".

Fleetwood Mac е една от най-известните рок групи в света през 70-те и 80-те години на миналия век.

Снимка: Getty Images

Албумът им "Rumours" от 1977 г. се превръща в един от най-продаваните за всички времена с над 40 млн. продадени копия по целия свят.

Маквий е един от осемте членове на групата, въведени в Залата на славата на рокендрола през 1998 г., пише още БГНЕС.