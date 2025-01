Актрисата и модел Брук Шийлдс е претърпяла значителна промяна във външния си вид. Точно това вдъхновява и новата й книга „Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old“.

Брук Шийлдс издаде новата си книга на 14 януари 2025 г., в която разкрива неприятната си история със специалист по вагинално подмладяване. Неприятната ситуация се случва по време на планирана процедура за намаляване на лабиите. Това е специална процедура за намаляване на малките срамни устни.

Това не е единствената процедура, на която се подлага Брук Шийлдс. Актрисата е експериментирала с различни естетични процедури, но винаги е подхождала предпазливо към тях.

Брук Шийлдс през 1998 г.

Снимка: Getty Images

Шийлдс споделя, че е пробвала ботокс, но не е сравнително удовлетворена от резултатите. В интервю за Glamour разказва, че след процедурата е получила нежелан ефект. Повдигането на веждите й е било прекалено и така актрисата придобива един съвсем неестествен поглед, който тя избягва.

Брук Шийлдс бременна през 2003 година

Снимка: Getty Images

Това е и причината актрисата да изпитва страх да продължи с ботокса, защото съвсем не желае да загуби естествените си мимики и идентичност.

Актрисата Брук Шийлдс, съпругът ѝ Крис Хенчи и децата им Роуън и Гриър в Лос Анджелис, Калифорния през 2008 г.

Снимка: Getty Images

ВАГИНАЛНО ПОДМЛАДЯВАНЕ