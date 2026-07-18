Холивудската легенда Джак Никълсън е изиграл десетки герои, белязани от сложни семейни отношения и драматични обрати. Но една от най-невероятните истории в живота му не е сценарий за филм, а собствената си реалност, която научава едва на 37-годишна възраст.

В продължение на почти четири десетилетия носителят на три награди „Оскар“ вярва, че жената, която го е отгледала, е неговата майка, а по-възрастната му „сестра“ - просто негова сестра. Истината обаче се оказва съвсем различна.

Семейната тайна

Джак Никълсън е роден на 22 април 1937 г. в Нептюн, щата Ню Джърси. Биологичната му майка е Джун Никълсън, която е едва на 17 години, когато забременява извън брак - обстоятелство, което по онова време носи сериозна обществена стигма. Самоличността на бащата остава неясна, въпреки че по-късно Дон Фурсило-Роуз твърди, че именно той е биологичният баща на актьора. Никълсън никога не предприема ДНК тест, за да потвърди това.

За да предпази дъщеря си от общественото осъждане, майката на Джун - Етел Мей Никълсън - взема решение да отгледа новороденото като свое собствено дете. Така малкият Джак израства с убеждението, че Етел е неговата майка, а Джун - неговата по-голяма сестра. Другата дъщеря на Етел, Лорейн, също е представяна като негова сестра, въпреки че всъщност му е леля.

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Как научава истината?

Никълсън не разбира семейната тайна от свои близки. През 1974 г., когато списание TIME подготвя голям профил за актьора покрай премиерата на филма Chinatown, журналист, проверяващ биографичните факти, стига до документи и разговори с хора от родния му град, които разкриват истинския му произход. Репортерът се свързва с Никълсън, за да потвърди информацията. Именно тогава актьорът научава шокиращата истина.

По това време както Джун, така и Етел вече са починали - Джун умира от рак през 1963 г., а Етел през 1970 г. Единственият близък човек, който може да потвърди историята, е Лорейн, която признава, че разкритията са верни.

Снимка: Getty Images

Реакцията на актьора

Въпреки че новината е изключително драматична, Джак Никълсън по-късно казва, че не я възприема като травма.

„Беше доста драматично събитие, но не бих го нарекъл травмиращо. Все пак, когато разбрах коя е майка ми, вече бях психологически изграден човек. Всъщност много неща ми станаха по-ясни“, споделя той години по-късно.

Актьорът признава още, че е останал впечатлен от способността на семейството му да пази подобна тайна толкова дълго.

Любопитното съвпадение с „Chinatown“

Историята придобива още по-необичаен оттенък заради съвпадението с филма „Chinatown“ (1974). Именно покрай подготовката на публикацията за този филм Никълсън научава истината за произхода си.

В сюжета на лентата също присъства шокираща семейна тайна, свързана с роднински отношения - факт, който впоследствие често е отбелязван като едно от най-необичайните съвпадения между живота и киното.