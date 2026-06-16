Актрисата Сара Пиджън и актьорът Джо Алуин са били забелязани да се целуват по време на романтична вечер в Ню Йорк през уикенда.

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Това е първият път, в който двамата са снимани заедно, макар таблоидния сайт „Дьо Моа“ да съобщи за множество забелязвания на актьорите заедно в Бруклин през миналата седмица.

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Пиджън, позната с ролята си в сериала „Любовна история: Джон Ф. Кенеди-младши и Карълин Бесет“, преживя успешна година и е известна със сдържаността си по въпросите на личния си живот.

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Преди това се носеха слухове, че е във връзка с фронтмена на групата „Спейси Джейн“ Калеб Харпър, но Алуин е първият човек, с когото е свързвана, откакто кариерата ѝ започна да се развива стремително.

Снимка: Getty Images

Алуин, известен с ролята си в „Хамнет“, последно беше свързван с певицата Тейлър Суифт. Двамата се разделиха през април 2023 г. след връзка от над шест години.

Снимка: Getty Images

 

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През юни 2024 г. Алуин наруши мълчанието си по темата, като заяви пред „Съндей Таймс Стайл“: „Бих се надявал, че всеки може да съчувства и да разбере трудностите, които идват с края на дълга, любяща, напълно отдадена връзка.“