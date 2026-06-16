Актрисата Сара Пиджън и актьорът Джо Алуин са били забелязани да се целуват по време на романтична вечер в Ню Йорк през уикенда.
Това е първият път, в който двамата са снимани заедно, макар таблоидния сайт „Дьо Моа“ да съобщи за множество забелязвания на актьорите заедно в Бруклин през миналата седмица.
Пиджън, позната с ролята си в сериала „Любовна история: Джон Ф. Кенеди-младши и Карълин Бесет“, преживя успешна година и е известна със сдържаността си по въпросите на личния си живот.
Преди това се носеха слухове, че е във връзка с фронтмена на групата „Спейси Джейн“ Калеб Харпър, но Алуин е първият човек, с когото е свързвана, откакто кариерата ѝ започна да се развива стремително.
Алуин, известен с ролята си в „Хамнет“, последно беше свързван с певицата Тейлър Суифт. Двамата се разделиха през април 2023 г. след връзка от над шест години.
През юни 2024 г. Алуин наруши мълчанието си по темата, като заяви пред „Съндей Таймс Стайл“: „Бих се надявал, че всеки може да съчувства и да разбере трудностите, които идват с края на дълга, любяща, напълно отдадена връзка.“