Бионсе изненада и развълнува феновете си с премиерата на новата си песен Morning Dew (Donk) – първото ѝ ново музикално парче от две години насам. Сингълът се появи без предварителна реклама на 4 юли и постави началото на нетърпеливото отброяване на дните до специалното преиздаване на албума B'Day, който тази година отбелязва своята 20-годишнина.

Първоначално B'Day излиза на 4 септември 2006 г. – денят, в който певицата навършва 25 години. Албумът се превръща в един от най-успешните в кариерата ѝ и включва хитове като Déjà Vu, Ring the Alarm, Irreplaceable, Get Me Bodied и Freakum Dress. Именно с него Бионсе затвърждава своя отличителен и специфичен стил както в музикално, така и във визуално отношение.

Нова песен с поглед към миналото

Новата песен е написана от Бионсе заедно с Pharrell Williams, The-Dream и Darius Dixon, а продуценти са Бионсе и Pharrell Williams. Според официалната информация парчето ще бъде включено в юбилейното издание на B'Day, което ще излезе на 4 септември – датата, на която певицата ще отпразнува своя 45-и рожден ден. Заедно със сингъла беше публикувано и видео с архивни кадри. Визуалната концепция препраща към ерата на B'Day и служи като своеобразен подарък за най-верните почитатели на поп иконата.

Снимка: Getty Images

Заглавието Donk не е непознато за феновете. В продължение на години то беше свързвано със слухове за неиздадена песен, циркулирала неофициално сред колекционерите на редки записи. Официалната премиера на Morning Dew (Donk) слага край на тези спекулации и превръща парчето в част от историята на един от най-успешните албуми на Бионсе.

В музикално отношение песента се връща към чувственото R&B звучене, характерно за средата на 2000-те години. След експерименталния Renaissance и кънтри вдъхновения Cowboy Carter, новият сингъл носи по-носталгично настроение и напомня за периода, в който Бионсе окончателно се утвърди като една от най-големите поп звезди в света. Изненадващото издание отново разпали и спекулациите около дългоочаквания Act III – финалната част от музикалната трилогия, започнала с Renaissance и продължила с Cowboy Carter. Засега изпълнителката не е разкрила подробности за следващия си проект, но феновете са сигурни, че тепърва престоят още изненади.