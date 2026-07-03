Мадона и дъщеря й Лурдес за първи път открито разказват за сложните моменти в отношенията си чрез съвместната песен „The Test“, включена в новия албум на поп иконата „Confessions II“. Парчето представлява емоционален диалог между майка и дъщеря, в който двете споделят как славата и постоянното медиен натиск затрудняват отношенията им.

Възстановяване на връзката чрез музика

Още в първите куплети Мадона признава, че е искала да даде на дъщеря си най-доброто, но с времето е осъзнала, че животът под светлината на прожекторите е имал и своята цена. Кралицата на попа откровено признава, че съжалява, защото не е предвидила колко тежко може да се отрази постоянният обществен интерес върху детството на Лурдес. От своя страна дъщеря й отговаря с емоционални и силни думи, в които говори за любовта и благодарността към майка си, но и за желанието да изгради собствена идентичност извън сянката на една от най-големите поп звезди в света. Песента засяга темите за семейството, споделеността, но и търсенето на собствения път извън този на родителите.

Извън сянката на чуждата слава

Песента „The Test“ препраща и към песента „Little Star“ от 1998 г., която Мадона посвещава на новородената тогава Лурдес. Новият дует се възприема като символично продължение на тази история – вече разказана от гледната точка и на двете. В свои скорошни интервюта Мадона разкрива, че именно Лурдес е предложила да напишат песен заедно като начин да преодолеят натрупаните през годините различия. Според легендарната певица творческият процес се е превърнал в своеобразна терапия и е помогнал на двете да възстановят отношенията си.

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Лурдес неведнъж е споделяла, че винаги е искала да бъде възприемана като самостоятелен артист, а не единствено като дъщерята на Мадона. Именно тази тема присъства осезаемо в песента „The Test“, която вече се определя като една от най-личните и откровени песни в новия албум на изпълнителката.