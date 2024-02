Вече са ясни седемте групи, които ще свирят във втoрия ден на Midalidare Rock In The Wine Valley 2024. Тази година на фестивала в Долината на виното ще видим общо 16 световни банди, които ще предложат над 25 часа рок. Феновете ще получат двойна доза емоции в събота, 13 юли, когато музикалната част от фестивала ще започне в 17:00 часа и ще продължи до 2:00 часа сутринта на следващия ден.

Mr. Big слагат край на славната си кариера със световното турне "The BIG Finish". Групата ще представи сет, обхващащ всичките им хитове, включително и изпълнения от класическия албум "LEAN INTO IT".

"Искахме да си вземем подобаващо сбогом и това ни се струва правилният начин", твърди басистът и вокалист Billy Sheehan, който свири и с групи като Talas, Steve Vai, David Lee Roth, Niacin и The Winery Dogs. Sheehan е избиран пет пъти за "Най-добър рок басист" в анкетите на читателите на списание Guitar Player. Китаристът и вокалист Paul Gilbert (през 2007 г. е избран на четвърто място в класацията на списание Guitar One "Top 10 Greatest Guitar Shredders of All Time", а през 2008 г. е включен и в списъка на Guitar World "50-те най-бързи китаристи на всички времена") отбелязва: "В момента сме в процес на уточняване, да имаме грандиозно шоу, което да съпътства музиката ни. И тъй като парчетата ни имат чудесен отзвук на места по целия свят, ще свирим на колкото се може повече от тези места." Вокалистът Eric Martin допълва: "Ако бяхме от филмовия бизнес, просто щяхме да изложим всичко на показ и да кажем: "Добре дошли на Големия финал! Сериозно, радвам се, че имаме възможност да направим всичко това на сцената заедно като MR. BIG и да покажем онова което сме направили като група през годините." На барабаните за това специално последно световно турне ще бъде дългогодишният приятел на групата Nick D’Virgilio, който е един от двамата барабанисти, избрани да заместят Фил Колинс в Genesis в албума Calling All Stations.

Вече повече от тридесет години китаристът и композитор от Бохум, Германия, Axel Rudi Pell, издава редовно нови албуми със своята група ARP. Групата се състои от певецът Johnny Gioeli, басистът Volker Krawczak, клавиристът Ferdy Doernberg и барабанистът Bobby Rondinelli (ex-Rainbow) - перфектно смазана хард рок машина, която не спира да изпълнява композициите на Pell по изключителен начин и същевременно да ги обогатява със собствените запазени марки на всеки музикант.

За първи път в България ще видим американската метъл група Steel Panther. Създадени през 2000г. в Лос Анджелис, Калифорния групата в началото е известна като Metal Shop и е позната и като Metal Skool, а през 2008-а приема името Steel Panther. Бандата е известна с нецензурните си и хумористични текстове, както и с пародирането на стереотипния глем метъл начин на живот. Вторият им албум Balls Out излиза на 31 октомври 2011 г. в Обединеното кралство и на 1 ноември 2011 г. в Северна Америка. Balls Out дебютира на първо място в британската класация iTunes Rock, изпреварвайки TH1RT3EN на Megadeth и Lulu на Lou Reed и Metallica. Balls Out дебютира и под № 4 в американската класация iTunes Rock, под № 40 в класацията Billboard 200 и под № 1 в класацията Billboard Comedy. Steel Panther са Michael Starr (вокали), Satchel (китара), Spyder (бас), и Stix Zadinia (барабани). Групата ще свири на фестивала след Mr. Big и се очаква да държи феновете будни поне до 2:00 часа сутринта на 14 юли.