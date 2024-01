Световноизвестният холивудски актьор Киану Рийвс, който е бас китарист в рок групата си Dogstar, е първото потвърдено голямо име на сръбския фестивал Arsenal Fest. Той ще се проведе от а. в Кнежевски арсенал в Крагуевац.

Снимка: Getty Images

Разстоянието между София и Крагуевац по пътната мрежа е 306 км, което при пътуване с автомобил би могло да се измине за 2 часа.

Dogstar е алтернативна рок и гръндж група от Лос Анджелис, състояща се освен от Рийвс, от певеца-китарист Брет Домроуз и барабаниста Робърт Мейлхаус.

Снимка: Getty Images

Музикантите възобновиха дейността си миналата година след две десетилетия пауза, издавайки третия си албум „Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees " за независимия лейбъл "Dillon Street Records".