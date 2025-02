SOFIA LIVE FESTIVAL 2025 се завръща в сърцето на София и обещава да бъде по-вълнуващ от всякога! На 27, 28 и 29 юни, меломаните ще могат отново да се съберат на Арена София (Колодрума) в Борисовата градина, за да се насладят на незабравимо музикално преживяване с някои от най-големите звезди на световната сцена.

Първите потвърдени артисти, които ще стъпят за първи път на българска сцена са носителят на две награди BRIT, трикратно номиниран за "Грами" певец, автор на песни и продуцент JAMES BAY, изключителният MICHAEL KIWANUKA, носител на престижната награда Mercury Prize и номиниран за"Грами", и JOEY VALENCE & BRAE (JVB), които с микса си от хип-хоп, електронна музика и пънк енергия се превърнаха в световна сензация. Редом до супер актуалните имена от световната музикална сцена ще се качи и родната инди банда hug or handshake.

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.

James Bay е сред най-забележителните артисти на съвременната музикална сцена. Със своя дебютен албум Chaos And The Calm (2015), който е сертифициран като платинен, той спечели признание по целия свят. Албумът, продуциран от легендарния Jacquire King, включва емблематичните хитове "Hold Back The River" и "Let It Go", като последният вече надхвърля 3 милиарда стрийма и е част от престижния “Billions Club” на Spotify. През годините, James Bay е отличен с престижни награди, включително две BRIT AWARDS, Q Awards и Ivor Novello Award и получава номинации за наградите GRAMMY® в категориите „Най-добър нов изпълнител“, „Най-добър рок албум“ и „Най-добра рок песен“ за златния сингъл “ Hold Back The River.” Творческият му път включва невероятни моменти като съвместни изпълнения с Alicia Keys, Sheryl Crow и дори участие в концерти на The Rolling Stones и Bruce Springsteen. През 2019 г. James беше част от рекордния тур на Ed Sheeran. Третият му студиен албум Leap (2022) и юбилейният успех на "Let It Go" през 2024 затвърдиха позицията му като един от най-влиятелните артисти в света на музиката. На 20 септември 2024г. той се завърна и с четвъртия си вълнуващ албум „Changes All The Time“, който включва сътрудничества с Noah Kahan и The Lumineers в пилотния сингъл “Up All Night”, както и песни, написани с Brandon Flowers от The Killers (“Easy Distraction”) и Holly Humberstone (“Dogfight”).

Със своите хитове James Bay е световно признат като артист, който успява да съчетае емоционална дълбочина и музикална виртуозност. На сцената на SOFIA LIVE FESTIVAL той обещава да донесе своята магнетична енергия на българската публика.

Michael Kiwanuka е другата суперзвезда, която ще зарадва българската публика. Той е сред най-разпознаваемите артисти на нашето време, който трудно може да бъде описан с думи – неговата музика е едновременно интимна и епична, комбинирайки елементи от соул, блус, рок и психеделик. Мелодичният му глас и дълбоко емоционалните текстове вълнуват милиони фенове по света. Неговият албум "Kiwanuka" го затвърди като един от най-значимите изпълнители на съвременната сцена, а хитовете му като "Cold Little Heart", която е началната тема на сериала на HBO Big Little Lies и "Love & Hate" са любими на милиони.

Пет години след номинирания за GRAMMY® и Brit, и носител на Mercury Prize албум „Kiwanuka“, Michael Kiwanuka се завръща с нов проект – Small Changes. С него той отново затвърждава мястото си сред най-значимите певци и автори на песни на своето поколение.

В Small Changes, Kiwanuka работи със световноизвестните продуценти Danger Mouse (Gorillaz, Black Keys) и Inflo (Sault, Adele, Cleo Sol), създавайки дълбоко емоционална и въздействаща музика. Песните му отразяват лични трансформации, вдъхновени от новия му житейски етап – раждането на децата му и преместването му извън Лондон. В записите на албума участват музиканти като легендарния басист Pino Palladino (D’Angelo, John Mayer, Beyoncé) и Jimmy Jam (Janet Jackson, Prince, SOS Band). Kiwanuka черпи вдъхновение от артисти като Bill Withers, Sade и Beth Gibbons, създавайки музика, която надхвърля времето и жанровете.

Joey Valence & Brae (JVB) Joey Valence & Brae (JVB) са енергично дуо, което завладя световната сцена със своя уникален звук, комбиниращ хип-хоп, drum’n’bass и пънк влияния с модерни елементи от Gen-Z hyperpop и електронната денс музика. Те пробиха през 2021 г. с хита "Double Jump", а дебютният им албум PUNK TACTICS (2023) вече има над 220 милиона стриймвания. Вторият им албум NO HANDS (2024) и последвалото Deluxe издание затвърдиха позицията им на пионери в съвременния хип-хоп и електронна сцена. Deluxe парчето "THE BADDEST (BADDER)" feat. Ayesha Erotica достигна #2 в Spotify Viral Top 50 (САЩ). Разпродадените им турнета в Северна Америка и Европа са изпълнени с невероятна енергия, интерактивност и празнична атмосфера, а всеки техен фестивален сет се превръща в "задължително събитие на уикенда", според фенове и критици.

Българската инди банда hug or handshake е един от най-качествените проекти появили се на българската музикална сцена през 2020-та г. Те бързо привличат вниманието на музикалните критици, които ги определят като „смел, изключително професионален и модерен проект с безупречен вкус“. Въпреки предизвикателствата на пандемията, групата не спира да твори. През 2021 г. издава дебютния си албум ONCE UPON A PINK SEDAN, впечатлил с „богат, топъл и детайлен звук“, а критиците го определят като „емоционално и безкомпромисно пътешествие“. Следват участия на редица фестивали и концерти, както и още два издадени нови сингъла “Slowboy,” и “Waiting till September“. В момента hug or handshake работят по нови парчета, които ще бъдат част от втория им албум.

SOFIA LIVE FESTIVAL 2025 обещава три дни изпълнени с незабравими концерти, които ще предложат комбинация от актуални имена на международната сцена и впечатляващи български таланти. Сцената на Арена София ще се превърне в истински празник на музиката, културния обмен и креативността.

Присъединете се към нас на 27, 28 и 29 юни, за да създадем заедно още една глава от историята на музикалните събития в България!

Билети за фестивала могат да бъдат намерени на www.sofialivefest.com, в ticketstation.bg мрежата на Eventim и партньорските каси, на цена от 180лв. за тридневен пас. Продажбата на еднодневни билети ще стартира на 1-ви май и цената им ще бъде 85лв. Цените в деня и на място ще са 200лв. за тридневен билет и 100лв. за еднодневен пропуск. SOFIA LIVE FESTIVAL призовава феновете да се впуснат в ритъма на града и да изберат удобството на градския транспорт, за да достигнат до Арена София (Колодрум) – бързо, лесно и в духа на устойчивото пътуване!

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK