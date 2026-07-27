Саша Барон Коен официално обяви, че култовият му персонаж Али Джи ще се завърне в новия филм на Amazon MGM Studios „Ali G: Who Iz I?“, който ще излезе на 23 октомври.

Повече от две десетилетия след последната поява на героя на голям екран, Коен обяви новината чрез видео в Инстаграм, в което самият Али Джи се обръща към феновете.

„Най-накрая направиха документален филм за мен“, обяви актьорът в характерния стил на героя си.

Новият проект ще бъде и режисьорски дебют на Коен, който през годините превърна Али Джи в един от най-разпознаваемите си образи.

Снимка: Getty Images

Героят се появява за първи път през 1998 г. в британското шоу „The 11 O’Clock Show“, което води до създаването на собствената поредица „Da Ali G Show“ в началото на 21 век. През 2002 г. излиза първият филм с персонажа – „Ali G Indahouse“.

През последните месеци Коен отново започна да връща образа в публичното пространство. По-рано този месец той се появи на финала на турнира „Уимбълдън“, облечен като Али Джи, и шеговито се опита да „продава марихуана“ на зрителите по време на мача.

През 2024 г. той също възроди героя в шоуто „The Tonight Show“, където Али Джи се опита да води сатиричен „дебат“ между Джо Байдън и Доналд Тръмп. Според самия Коен, Али Джи е създаден като начин за сатирично подкопаване на обществените стереотипи и установения ред.