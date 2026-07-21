Кафе или матча лате? Независимо коя напитка предпочитате, едно е сигурно - вдъхновеният от зеления чай на прах матча нюанс е сред най-големите тенденции в маникюра това лято. Освен, че всички нюанси на зеленото носят неподправено спокойствие, подхождат и на всяка дължина и форма на нокътя!

Нежното млечнозелено, както и по-наситените му вариации, се превърнаха в истински хит в социалните мрежи и салоните за красота. Цветът е свеж, елегантен и има едно голямо предимство - подчертава красивия летен тен на ръцете, без да изглежда прекалено ярък или натрапчив.

Не е случайно, че "матча маникюрът" се нареждат сред най-желаните маникюри на сезона. Зеленият нюанс внася цвят и настроение, но остава достатъчно деликатен, за да подхожда на почти всеки стил. Особено красиво стои върху леко загоряла кожа, което го прави идеален избор за летните месеци.

Вдъхновението идва от японския чай матча - символ на спокойствие, баланс и хармония. Именно това усещане за лекота и естествена красота превръща нюанса в нещо повече от поредния онлайн тренд.

Снимка: Pinterest

Една от причините за популярността му е богатото разнообразие от нюанси. Сред тях има почти пастелни и млечнозелени варианти, които са подходящи за любителите на минималистичния маникюр. За почитателите на по-смелите визии се предлагат по-интензивни зелени тонове с плътно покритие, както и кремообразни нюанси, напомнящи цвета на добре приготвена чаша мача - нито прекалено светъл, нито прекалено тъмен.

Още едно предимство е универсалността на този цвят. Той изглежда еднакво добре върху къси и дълги нокти, както и при различни форми - бадем, овал или квадрат. Освен това не се нуждае от сложни декорации или нейл арт, защото самият нюанс е достатъчно впечатляващ.

Снимка: Pinterest

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През лятото, когато кожата е естествено загоряла, мача зеленото изпъква още повече и се превръща в свеж акцент, който успешно измества класическите нюд тонове.

Ако търсите модерен, но същевременно елегантен маникюр за сезона, този нюанс определено заслужава място в следващата ви визия.

Ако харесвате по-екстравагантни и цветни комбинации, то опитайте тези тенденции: