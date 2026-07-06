Далай Лама е високопоставен лама в школата Гелуг на тибетския будизъм. Традиционно се смята, че Далай Лама е най-новото превъплъщение на поредица от духовни водачи, които са избрали да се преродят, за да просветят другите същества. Настоящият 14-ти Далай Лама навършва днес 91 години! Да се запознаем с 18-те правила за добър живот на Тензин Гяцо.
Правило 1. Бъди наясно, че голямата любов и големите постижения изискват голям риск.
Правило 2. Когато загубиш, не губиш урока.
Правило 3. Следвай трите принципа:
- 1. Уважавай себе си.
- 2. Уважавай останалите.
- 3. Отговаряй за действията си.
Правило 4. Помни, че да не получиш това, което искаш, понякога е невероятен късмет.
Правило 5. Научавайки правилата, ще знаеш как да ги нарушаваш най-добре.
Правило 6. Не позволявай малък спор да разруши голямо приятелство.
Правило 7. Когато осъзнаеш, че си направил грешка, незабавно предприеми стъпки, за да я поправиш.
Правило 8. Прекарвай известно време насаме всеки ден.
Правило 9. Отвори обятията си за промяната, но не губи ценностите си.
Правило 10. Помни, че мълчанието понякога е най-добрият отговор.
Правило 11. Живей добър и честен живот. Такъв, че когато остарееш и си спомниш миналото, да можеш да му се насладиш повторно.
Правило 12. Любяща атмосфера в дома е основата на твоя живот.
Правило 13. При разногласия с любимите хора, наблегни само на настоящата ситуация. Не въвличай миналото.
Правило 14. Споделяй знанието си. Това е начинът да останеш безсмъртен.
Правило 15. Бъди внимателен към Земята.
Правило 16. Веднъж годишно отивай някъде, където никога не си бил преди това.
Правило 17. Запомни, че най-добрата връзка е тази, в която любовта ви един към друг надвишава нуждата ви един от друг.
Правило 18. Съди за успеха си спрямо това, от което е трябвало да се откажеш, за да спечелиш.