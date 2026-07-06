Далай Лама е високопоставен лама в школата Гелуг на тибетския будизъм. Традиционно се смята, че Далай Лама е най-новото превъплъщение на поредица от духовни водачи, които са избрали да се преродят, за да просветят другите същества. Настоящият 14-ти Далай Лама навършва днес 91 години! Да се запознаем с 18-те правила за добър живот на Тензин Гяцо.

Правило 1. Бъди наясно, че голямата любов и големите постижения изискват голям риск.

Правило 2. Когато загубиш, не губиш урока.

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Правило 3. Следвай трите принципа:

1. Уважавай себе си.

2. Уважавай останалите.

3. Отговаряй за действията си.

Правило 4. Помни, че да не получиш това, което искаш, понякога е невероятен късмет.

Правило 5. Научавайки правилата, ще знаеш как да ги нарушаваш най-добре.

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Правило 6. Не позволявай малък спор да разруши голямо приятелство.

Правило 7. Когато осъзнаеш, че си направил грешка, незабавно предприеми стъпки, за да я поправиш.

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Правило 8. Прекарвай известно време насаме всеки ден.

Правило 9. Отвори обятията си за промяната, но не губи ценностите си.

Правило 10. Помни, че мълчанието понякога е най-добрият отговор.

Правило 11. Живей добър и честен живот. Такъв, че когато остарееш и си спомниш миналото, да можеш да му се насладиш повторно.

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Правило 12. Любяща атмосфера в дома е основата на твоя живот.

Правило 13. При разногласия с любимите хора, наблегни само на настоящата ситуация. Не въвличай миналото.

Правило 14. Споделяй знанието си. Това е начинът да останеш безсмъртен.

Правило 15. Бъди внимателен към Земята.

Правило 16. Веднъж годишно отивай някъде, където никога не си бил преди това.

Правило 17. Запомни, че най-добрата връзка е тази, в която любовта ви един към друг надвишава нуждата ви един от друг.

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Правило 18. Съди за успеха си спрямо това, от което е трябвало да се откажеш, за да спечелиш.