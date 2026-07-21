Ако често огладнявате малко след хранене, трудно устоявате на следобедните изкушения или усещате, че апетитът ви диктува избора на храна, причината може да се крие в начина, по който функционира естествената система за регулиране на глада.

Според специалисти, апетитът не е просто усещане за празен стомах. Той е сложна система, в която участват мозъкът, хормоните, червата, чревният микробиом и дори средата, в която живеем. Когато разберем как работи този механизъм, можем по-лесно да изградим хранителни навици, които ни държат сити по-дълго и намаляват желанието за нездравословни храни.

Апетитът преминава през четири основни етапа

Подготовката започва още преди първата хапка

Процесът стартира още когато видим, помиришем или започнем да приготвяме храната. Само мисълта за предстоящото хранене активира мозъка, който подготвя организма чрез отделяне на слюнка, стомашни сокове и хормони, необходими за доброто храносмилане. Когато редовно разчитаме на силно преработени готови храни или хранителни заместители, тази първа фаза често се пропуска, а организмът не успява да се подготви оптимално за храненето.

Стомахът изпраща сигнал, че се засищаме

След като храната попадне в стомаха, неговите стени започват да се разширяват. Това активира рецептори, които изпращат сигнал към мозъка да намали производството на грелин – хормона, който предизвиква чувство на глад. Колкото по-добре е сдъвкана храната и колкото по-пълноценно е храненето, толкова по-ефективно работи този механизъм.

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Червата освобождават хормоните на ситост

Следващият етап се случва в тънките черва. Там специализирани клетки разпознават хранителните вещества и освобождават хормони като GLP-1 и PYY, които забавят изпразването на стомаха, подпомагат контрола на кръвната захар и изпращат до мозъка сигнал, че организмът е получил достатъчно храна. Именно на този принцип действат и някои съвременни медикаменти за отслабване, но организмът може естествено да стимулира същите механизми чрез подходящо хранене.

Чревният микробиом удължава усещането за ситост

Последният етап протича в дебелото черво. Там полезните бактерии разграждат хранителните влакнини и произвеждат вещества, които поддържат връзката между червата и мозъка. Резултатът е по-продължително чувство за ситост и по-малка вероятност скоро след хранене отново да изпитаме глад.

Избирайте повече непреработени растителни храни

За да работи тази система ефективно, храната трябва да достига до всички части на храносмилателния тракт.

Затова специалистите препоръчват меню, богато на:

зеленчуци;

плодове;

бобови култури;

пълнозърнести продукти;

ядки и семена;

качествени източници на белтъчини.

Фибрите играят особено важна роля, защото не само подхранват полезните бактерии в червата, но и удължават чувството за ситост. Зеленчуци като броколи и карфиол имат и допълнително предимство - заемат голям обем в стомаха и активират рецепторите, които сигнализират, че сме се нахранили достатъчно.

Важно е да отделяте време за приготвянето на храната. Дори няколко минути, прекарани в миене, рязане и подреждане на продуктите, помагат на мозъка да се подготви за хранене. Ароматите, допирът и самият процес на готвене активират естествените механизми за регулиране на апетита още преди първата хапка.