Тя ражда първото си дете на 44, а след това става майка отново на 46 и 51 години. Днес, на 53, е бременна с четвъртото си бебе – решение, което двамата със съпруга ѝ обмисляли в продължение на години.

В момента Грейс Колинс от Тексас е в 17-ата седмица от бременността. Тя споделя открито преживяванията си в социалните мрежи с надеждата да вдъхне увереност на жените, които са избрали да станат майки по-късно в живота.

„Със съпруга ми не подходихме лекомислено. Молихме се за това в продължение на години. Решението ни не беше спонтанно“, разказва тя пред Today.com.

Снимка: Инстаграм

Подготвила се с редица медицински изследвания

Грейс е напълно наясно с предизвикателствата, които крие бременността на нейната възраст. Преди да пристъпи към нея, тя преминала през редица подробни медицински изследвания, сред които колоноскопия, скрининг за рак на кожата и пълна оценка на сърдечната функция.

„Знам какви са последствията от това да имаш дете на 53 години. Хората ме питат: „Осъзнаваш ли на колко ще бъдеш, когато то завърши гимназия?“. А аз им отговарям: „Да, осъзнавам“, казва бъдещата майка.

Грейс подчертава, че тя и съпругът ѝ са взели предварителни мерки за бъдещето и не очакват децата им един ден да се грижат за тях.

Снимка: Инстаграм

„Направили сме необходимите планове предварително. Когато виждам, че на 53 съм в по-добро здраве, отколкото бях на 33, мога уверено да застана зад решението си“, допълва тя.

Среща любовта на 40 години

Грейс се запознава със съпруга си Крис, който е с 15 години по-млад от нея, когато е на 40. Двамата сключват брак две години по-късно.

Първата им дъщеря Маги се ражда, когато Грейс е на 44 години. На 46 тя посреща втората им дъщеря Голди, а на 51 става майка за трети път – на момченце на име Ей Джей. Сега семейството с нетърпение очаква появата на четвъртото си дете.

„Използвахме всички възможности на асистираната репродукция“

Грейс не е разкрила дали при процедурите са използвани нейни яйцеклетки. Тя обаче споделя, че със съпруга ѝ са се възползвали от всички достъпни възможности на асистираната репродукция.

„Моята цел е да подкрепя жените, които искат да създадат семейство, но просто следват различен житейски график“, обяснява тя.

Снимка: Инстаграм

Според Грейс малките деца ѝ помагат да поддържа най-добрата версия на себе си. Тя признава, че в миналото е преминала през трудни периоди и дълго време не се е чувствала добре със себе си.

„Работих върху онези дълбоко вкоренени проблеми, които много от нас носят още от детството. Днес връзката ми със самата мен и с Бог е по-силна от всякога“, разказва тя.

В Инстаграм я следват над 34 хиляди последователи, с които тя споделя всичко свързано с майчинството, бременността в по-зряла възраст и ежедневието на семейството.