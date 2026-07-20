Нора Шопова направи „магична“ погача за своето второ дете – дъщеричка Магдалена. Принцесата се роди в началото на юни и по традиция около 40-ия ден се прави ритуал за орисване на бебето, на който се събират орисници, които да му пожелаят красиви неща в живота.

„MAGICAL. Орисахме нашата малка, съвършена Магдалена. Да бъде…“, написа първата българка, украсила корица на Vogue два пъти.

Щастливата майка сподели и поредица от снимки, от които виждаме, че тя и бебе Магдалена са в една цветова гама – и двете са облечени в бели рокли от ефирни материи. Украсата, балоните и панделките също са в светли цветове – бяло, златисто и нежен нюанс на прасковеното.

Снимка: Инстаграм

34-годишният модел демонстрира перфектна форма малко повече от месец, след като роди своето второ дете.

„Магдалена попълни нашата великолепна четворка на 5-ти юни. Вихрен вече е батко, а малкият семеен свят, който с Траян създадохме - съвършено завършен и изпълнен с благодарност“ – с тези думи Шопова съобщи в началото на юни, че семейството й се е увеличило с още един член.

Снимка: Инстаграм

Светлооката красавица се омъжи за приятеля си Траян Косев през август 2021 г. Техният син Вихрен, когото тя нарича „сбъдната мечта“, се роди на 30 ноември 2022 г.

„Втората бременност е нещо много любопитно. Хем е същото, хем няма нищо общо с първата. С Вихрен бях изцяло отдадена на себе си и усещанията. Сега вече знам какво да очаквам, супер осъзната и спокойна съм, същевременно обаче нямам време за себе си, защото вече имам едно дете и доста съм неглижирала бременността сама по себе си“, коментира модела по повод втората си бременност.

Нора е първата българка, появявала се на корицата на най-популярното списание за мода в света – „Vogue”. Била е два пъти корица на турското издание, снимала се е и за испанското, британското и корейското издание на модната библия.