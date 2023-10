Да, Лейди Гага неколкократно е потвърждавала в интервюта, че иска да има деца. "Ще кажа, че съм много развълнувана да имам деца".

Всичко, което изпълнителката с "Оскар" е споделяла за бременността бебетата.

Кога Лейди Гага иска деца?

В началото на кариерата на звездата през 2010 г. Гага, тогава на 24 години, даде ясно да се разбере, че един ден иска деца, но този ден е много далеч. В отговор на въпрос, зададен от Лари Кинг, тя сподели: "Да, някой ден. Въпреки че утробата ми все още не е примамваща за дете. Много съм далеч от този ден."

Колко деца иска да има?

Когато говори пред радио Sirius XM през 2013 г., Лейди Гага споделя, че иска да има "тонове деца", или поне три.

"Наистина искам да имам семейство и наистина искам да се грижа за децата си..."

Била ли е бременна Лейди Гага?

През 2021 г. в сериала на принц Хари "The Me You Can't See", разкри, че е забременяла след сексуално посегателство. През сълзи Гага отбеляза, че "човекът, който я е изнасилил, я е оставил бременна на ъгъла" близо до дома на родителите й. Причината? "Защото повръщах и бях болна."

След травматичното преживяване тя не се чувствала като "същото момиче". Сподели обаче още, че се "учи да се отдалечава" от тежкото си минало и тъмнината.

